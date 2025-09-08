EXTRA Lunes, 8 de septiembre 2025, 10:24 Compartir

La Diputación de Castellón impulsa cinco campeonatos nacionales e internacionales de Pesca Deportiva que reunirán a más de 200 deportistas en Peñíscola.

El vicepresidente de la institución provincial y diputado del área de Pesca, Andrés Martínez, ha puesto en valor «el potencial de nuestra tierra que ofrece las características idóneas para disfrutar de la pesca deportiva». «Las playas de Castellón son el escenario perfecto para campeonatos de pesca y eventos deportivos de primer nivel», ha añadido.

Los campeonatos de España se disputarán del 18 al 21 de septiembre, mientras que el Mundial tendrá lugar del 27 de septiembre al 4 de octubre en la playa de Peñíscola, utilizando también escenarios en las playas de Castellón para el campeonato del Mundo U-16 y U-21. Dos citas deportivas de alto nivel, organizadas por la Federación de Pesca de la Comunitat Valenciana (FPCV), en las que competirán los mejores equipos en esta modalidad.

«Estos campeonatos son una excelente oportunidad para promocionar nuestra tierra y apoyar el deporte de pesca que tanta tradición tiene en nuestra tierra», ha indicado el diputado responsable del área de Pesca.

Al respecto, el vicepresidente de la institución provincial ha puesto en valor la vertiente económica de los cinco campeonatos que se celebrarán a lo largo de las próximas semanas en diversos puntos de la costa castellonense.

«El campeonato de España y el Mundial no solo son deporte, también son promoción e inversión para nuestra tierra». De hecho, tal y como ha detallado Andrés Martínez durante el acto de presentación, ambos campeonatos atraerán a participantes de nueve países diferentes y generarán un impacto económico estimado en 700.000 euros.

Con la participación confirmada de deportistas de países como Inglaterra, Croacia, Holanda, Irlanda, Italia, Portugal y Sudáfrica, el evento internacional será «clave» en cuanto a la proyección internacional, con la presencia de más de 200 participantes y espectadores, generando un impacto directo en la economía local y provincial.

En cuanto al campeonato nacional, se espera la participación de once federaciones territoriales y más de 240 personas, entre participantes, acompañantes y organización.

En este sentido, Andrés Martínez ha destacado que estos campeonatos son «una oportunidad para promover el deporte de pesca y fortalecer el binomio turismo – deporte, pero también para reforzar el compromiso de la Diputación de Castellón con la pesca». Por lo que el vicepresidente ha agradecido a la Federación de Pesca de la Comunitat Valenciana por organizar en Castellón los cinco campeonatos de Pesca Deportiva, «una magnífica oportunidad única para mostrar al mundo la riqueza natural de nuestra costa y el alto nivel organizativo de nuestra provincia», ha concluido.

