Castellón aprueba la adquisición de la cuarta vivienda social por 90.000 euros El presupuesto récord en materia de vivienda asciende a 1,5 millones de euros, explican desde el Ayuntamiento

Viernes, 21 de noviembre 2025

El gobierno municipal de Castelló ha autorizado la adquisición de la cuarta vivienda social por un importe de 90.000 euros, con cargo al presupuesto de 1,5 millones de euros, situada en el distrito norte. En Junta de Gobierno Local se ha dado luz verde a esta actuación, con la que ya se suma una vivienda más al parque municipal de vivienda social, con lo que ya son cuatro.

El portavoz del gobierno municipal de Castellón, el concejal Vicent Sales, ha recordado que «esta vivienda es la cuarta de las 5 viviendas sociales que el gobierno municipal tiene previsto adquirir antes de que finalice el año, con cargo a un presupuesto récord en materia de vivienda de 1,5 millones de euros».

«Seguimos avanzando y dando pasos en la dirección que prometimos, que es ampliar el parque municipal de vivienda social para facilitar el acceso a la vivienda a personas en situaciones de vulnerabilidad y lo demostramos con hechos y no con palabras», ha aseverado Sales.

El edil también ha recordado que «precisamente el lunes de esta semana, la propia alcaldesa de Castellón formalizó ante notario la adquisición de la primera vivienda social por un importe de 128.047,08 euros y unos días antes, en Junta de Gobierno Local de la semana pasada, se aprobó la compra de otros dos inmuebles, con una inversión total de 247.779 euros; una vivienda por importe de 106.726,90 y otra por 141.052,10 euros, cuya compra se formalizará en breve».

Programa de salud mental

En otro orden de asuntos, el portavoz del gobierno municipal ha informado de que se ha aprobado la implantación del programa de implementación de itinerarios de inclusión social y del servicio de atención a personas con diversidad funcional o discapacidad, así como para personas con problemas graves de salud mental (SASEM).

Sales ha explicado que se trata de un programa, en colaboración con Generalitat, que se inicia ahora en noviembre de 2025 y que permanecerá activo hasta noviembre del año 2028. Para su puesta en marcha se procederá a la contratación a nivel interino de 10 trabajadores/as sociales, 6 técnicos/as de Integración Social y 1 psicólogo/a. De este modo, el gobierno municipal destinará una inversión total de 89.970,30 euros.

El edil ha destacado que este refuerzo en personal y en medios demuestra que a este gobierno le importa la salud mental; de hecho, ha recordado que está trabajando en la creación del Plan de Salud Mental, de forma transversal desde las concejalías de Bienestar Social, Juventud, Salud Pública, Familia e Infancia y Deportes, junto con el Colegio Oficial de Psicología, así como con asociaciones y colectivos de la ciudad. «El objetivo es conocer las necesidades y crear espacios y protocolos con profesionales y los medios necesarios que permitan mejorar la calidad de vida de los castellonenses», ha dicho.

Con respecto a la aplicación de la tasa de basuras en base a la nueva ley creada por el gobierno de España, el edil ha recordado que se trata del «basurazo de Sánchez», concretamente por la ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que impone a todos los ayuntamientos de España la obligación de establecer una tasa que cubra el 100 por cien del costo de la recogida de basura y que impide a los ayuntamientos lo que habían hecho hasta ahora, que era hacerse cargo, con recursos propios, del 50% de lo que se pagaba.

En este sentido, el edil ha hecho hincapié en que «la ley de Sánchez le dice a cada ayuntamiento que el costo de la recogida de basura se debe repercutir en los ciudadanos», un hecho que destaca porque, según ha subrayado, por primera vez hay un tributo que es local y que el gobierno dice cómo lo tienen que cobrar los ayuntamientos.

En contraposición, Sales ha indicado que «en esta provincia, precisamente el Ayuntamiento de Castellón ha sido pionero en aplicar bonificaciones y así como en intentar minimizar al máximo el coste que supone el 'basurazo de Sánchez' para los vecinos y vecinas de la ciudad, de manera que, quien recicle, en 2026 pagará el 50% menos en este recibo».

Con las bonificaciones del gobierno municipal, con 7 visitas al ecoparque ya constará en 2026 una bonificación del 50% en la tasa y además por domiciliar este recibo se aplicará una bonificación adicional del 3%, ha concluido Sales