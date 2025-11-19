Castellón bate récords en creación de empleo y marca la cifra de paro más baja desde 2008

Suplementos Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:06 Compartir

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha clausurado hoy en el edificio Menador la jornada organizada por el Ayuntamiento de Castellón con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer Emprendedora. Un acto que ha contado con la ponencia principal de la psicóloga, periodista y escritora Irene Villa.

La alcaldesa de Castellón, quien ha estado acompañada también por el concejal de Empleo, Juan Carlos Redondo, y por la concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara, ha afirmado que «emprender es un camino no exento de obstáculos. Y cuando el emprendimiento es en femenino, este camino encuentra más dificultades porque se tiene que luchar contra prejuicios, se tienen que derribar más barreras y desterrar multitud de estereotipos».

Evolución positiva del mercado laboral

Begoña Carrasco se ha referido en su discurso a la evolución del mercado laboral en la ciudad de Castellón. Así, la primera edila ha apuntado que la tasa de paro «quedó este pasado mes de octubre el 9,8%, siendo el mejor mes de octubre desde 2008, época anterior a la crisis».

Además, la primera edil ha resaltado también el buen dato del descenso a nivel interanual de desempleo «que roza el 6% en la capital castellonense»

Del mismo modo ha hecho hincapié en los «récords históricos de afiliación a las Seguridad Social con 102.891 afiliados, la cifra más alta desde que se tienen registros, desde 2003. De esta manera Castellón está ejerciendo de verdadero motor económico y de creación de puestos de trabajo en nuestra provincia».

Herramientas para emprender

Para revertir esta situación, Carrasco ha mencionado algunos de los diferentes programas y herramientas puestas a disposición de las mujeres emprendedoras en la ciudad de Castellón. Hay que destacar que el Servicio de Emprendimiento ha atendido en lo que llevamos de 2025, a 137 personas, de las cuales 69, la mitad, son mujeres. Una cifra que demuestra la tendencia, día a día más clara, de que cada vez más mujeres están impulsando iniciativas emprendedoras en nuestra ciudad.

Además, Castellón acogió por primera vez, y con el actual equipo de gobierno, programa Taller de Empleo, en colaboración con la agencia Labora, dirigido específicamente a mujeres, que permitió que se emplearán hasta 24 personas. Una iniciativa con sede en Tetuán XIV y que ofrecía la consecución de diferentes certificados profesionales.

Por otro lado, y también clave para el impulso del Emprendimiento en nuestra ciudad, está la labor del CIES (Centro para la Innovación, el Emprendimiento y la Sostenibilidad). «Este centro municipal cuenta con 84% de ocupación entre despachos y naves destinadas a empresas y personas emprendedoras y hace tan solo unos días hemos puesto en marcha hace apenas unos días, un nuevo espacio de trabajo colaborativo y de emprendimiento Coworking municipal CastellóCREA, al que ya se han incorporado seis nuevos proyectos, de los que tres están liderados por mujeres», ha recordado Carrasco.

Irene Villa como ejemplo de superación y liderazgo

Begoña Carrasco ha tenido también palabras de agradecimiento para Irene Villa «que es ya una gran amiga de Castellón, porque nos suele visitar de manera habitual, y que una vez más nos ha recordado que, incluso ante los desafíos más difíciles, siempre hay espacio para la superación, el crecimiento y el liderazgo. Gracias Irene, por tu ejemplo, por demostrarnos que se puede vivir de otra manera y por inspirar a todas las mujeres que hoy han participado en esta jornada».

La alcaldesa ha afirmado que «un ejemplo inspirador, un testimonio, una voz es a veces lo único nos hace falta para vencer el miedo para impulsar nuevos proyectos. Para creer en nosotras mismas y en nuestras capacidades. Para demostrar lo que siempre ha quedado claro como el cristal: que somos talentosas, perseverantes, capaces, fuertes. Lo demostramos a diario en nuestros respectivas obligaciones, en nuestros trabajos, dentro y fuera de nuestros hogares. Mujeres que avanzan con determinación y que son ejemplo para otra muchas mujeres».

Finalmente, Begoña Carrasco ha reafirmado que «el compromiso con el emprendimiento en femenino desde el Ayuntamiento de Castellón va a seguir creciendo para seguir creando oportunidades, eliminando barreras y ofrecer las herramientas necesarias a todas las mujeres». Y ha invitado «a no rendirse nunca a todas aquellas que quieran emprender su propio camino, construyendo el día a día de esta ciudad de Castellón que cuenta con todo este talento para hacer realidad su futuro».