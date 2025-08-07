Un carril ciclopeatonal unirá el casco urbano de Xilxes con la playa La licitación está prevista a finales de 2025

La Generalitat ha presentado el proyecto del nuevo carril ciclopeatonal que unirá el casco urbano de Xilxes, una actuación «largamente demandada por el municipio» que contará con una inversión de 2,1 millones de euros y un plazo de ejecución de un año a partir del inicio de las obras. La licitación está prevista a finales de 2025.

Así lo ha avanzado el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, que ha visitado la localidad junto al alcalde Ismael Minguet: «Este nuevo trazado no solo mejorará la conexión entre el municipio y la playa, sino que fomentará una movilidad más sostenible, accesible y saludable, beneficiando tanto a los vecinos como a los visitantes», recoge la administración autonómica.

El itinerario, de 2,2 kilómetros de longitud, representa «una distancia más psicológica que geográfica», según el conseller, discurrirá por la carretera CV-2280 y está diseñado para garantizar la seguridad de peatones y ciclistas, especialmente durante los meses de mayor afluencia.

La inversión prevista asciende a 2,1 millones de euros. Una cantidad «sensiblemente superior» a los 300.000 euros que se preveían en la legislatura pasada y que se ha concretado con la redacción del proyecto durante los últimos meses.

Según Martínez Mus, el proyecto se enmarca en un modelo de crecimiento respetuoso con el entorno y centrado en las personas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida en Xilxes.

El proyecto contempla la construcción del nuevo itinerario ciclo-peatonal junto a la carretera CV-2280. Actualmente, esta vía carece de una conexión segura para peatones y ciclistas, a pesar de ser el principal acceso entre ambos núcleos. Se trata de una carretera recta y llana, con arcenes muy estrechos y tráfico que supera con frecuencia la velocidad permitida, lo que supone un riesgo para quienes se desplazan a pie o en bicicleta.

La actuación tiene como objetivos mejorar la seguridad vial, facilitar y fomentar la movilidad sostenible y conectar este recorrido con la cicloruta 'CR-2437 Camí Eurovelo de la Platja de Xilxes'.

El nuevo trazado contará con una banda exclusiva de tres metros de ancho para peatones y ciclistas, separada de la calzada mediante un espacio ajardinado de casi un metro con arbolado e iluminación solar, que aportará seguridad y un entorno más agradable. Además, se reducirá la anchura de los carriles de la carretera y se mejorará la iluminación de toda la vía.

La obra se realizará en terrenos de titularidad y domino público existente junto a la carretera, lo que permitirá ejecutar la infraestructura «con un menor impacto y en un plazo más ágil».

«Con esta actuación, Xilxes ganará una conexión cómoda y segura entre el municipio y la playa, potenciando el uso de la bicicleta y la movilidad peatonal frente al transporte motorizado en condiciones óptimas de seguridad. El siguiente paso es comenzar la licitación a final de año y cumplir los plazos previstos», ha apuntado el conseller.