AYTO. SEGORBE

Captura «La Navidad en la calle» con el concurso de fotografía de Segorbe

El Ayuntamiento de Segorbe convoca el VI concurso de fotografía navideña bajo el lema «La Navidad en la calle»

EXTRA

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:43

El Ayuntamiento de Segorbe convoca el VI concurso de fotografía navideña bajo el lema «La Navidad en la calle», para fomentar la participación en las festividades navideñas a través del arte de tomar instantáneas.

El plazo establecido para presentar trabajos finaliza el 7 de enero. Las personas participantes podrán obtener un primer premio, dotado con 150 euros y un segundo premio por valor de 75 euros.

Los criterios a valorar serán la técnica fotográfica, la calidad artística y compositiva, y el impacto visual, nivel de originalidad, creatividad y simbolismo.

Las inscripciones podrán realizarse presencialmente a la concejalía de Infancia y Juventud, o a través del correo juventud@segorbe.es. Asimismo, cada participante podrá presentar un máximo de tres fotografías que ilustren la Navidad en las calles de Segorbe, Peñalba y Villatorcas y hagan referencia a esta festividad. Puedes acceder a las bases completas en este enlace.

El concejal de Juventud, Aitor Aparicio, ha animado a «participar con este concurso en la Navidad de Segorbe, Cárrica y Villatorcas creando recuerdos de unas fechas que son para disfrutarlas, con encuentros inolvidables con amigos, compañeros y familia», y ha deseado felices fiestas a toda la población.

