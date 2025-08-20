Cae en Castellón un grupo criminal que estafó medio millón a empresas de logística La detención se llevó a cabo en las localidades de Betxi y Godelleta

EP Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:42 Comenta Compartir

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Kurume', ha detenido a tres personas en las localidades de Betxi y de Godelleta, pertenecientes a un grupo criminal dedicado a estafar a empresas del sector de la logística en las provincias de Toledo, Barcelona, Madrid y Guadalajara. La investigación se inició el pasado mes de septiembre, tras detectarse dos estafas en sendas empresas de logística en la provincia de Guadalajara, según informa el instituto armado.

Los presuntos autores, simulaban ser transportistas de empresas reales y lograban contratar el transporte de mercancías de alto valor que, una vez recogidas, nunca llegaban a su destino. Los integrantes del grupo criminal para evitar su identificación utilizaban placas de matrículas falsas y documentos falsificados sobre la titularidad de las verdaderas empresas, hechos que dificultaron las labores de investigación.

En el transcurso de la misma se logró esclarecer que este grupo también actuó en las provincias de Madrid, Toledo y Barcelona en las que se apropiaron de mercancías por un valor de cerca de medio millón de euros. La investigación culminó a finales del pasado mes de julio tras la práctica de tres detenciones, y de dos registros domiciliarios en la localidad de Godelleta, donde residía el responsable de la organización, en los que se incautó documentación, material sustraído en los distintos hechos delictivos y 11.700 euros en efectivo.

También se localizaaron tres semirremolques y una cabeza tractora utilizados en los hechos delictivos que la organización tenía estacionados en una campa de la localidad de Burriana. Esta investigación ha sido llevada a cabo por el Equipo de la Policía Judicial de la Guardía Civil de Singüenza, con la colaboración de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia y con unidades de Servicio de Seguridad Ciudadana de Burriana y Requena. Esta operación continúa abierta por lo que no se descartan más detenciones, así como el esclarecimiento de otros hechos delictivos.