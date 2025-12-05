Vilamarxant impulsa la recuperación de dos barrancos destrozados que acaban en el Turia El Ayuntamiento acelera los proyectos para lograr financiación y rescatar 2,5 kilómetros de cauces con plantaciones y la consolidación de taludes

Paco Moreno Valencia Viernes, 5 de diciembre 2025, 08:09 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Vilamarxant, a través de la concejalía de Medio Ambiente, trabaja en dos proyectos orientados a la mejora ambiental y la recuperación de los cauces de sendos barrancos que acaban en el Turia. La premisa es que uno de sus beneficios añadidos sea la protección del municipio frente a episodios de precipitaciones extraordinarias. El concejal Julio Zarzo avanzó ayer que por un lado ultiman un proyecto para el barranco de Teulada, que se presentará a la convocatoria de la Fundación Biodiversidad para lograr ayudas públicas, y por otro, una iniciativa sobre el barranco de los Olmos, financiado a través de la Agenda de Reconstrucción.

Ambos proyectos buscan alcanzar objetivos como la reducción de los procesos de erosión y la estabilización de los taludes, evitando la pérdida de suelo. También se quiere garantizar el buen funcionamiento hidráulico de los cauces a la hora de gestionar episodios de lluvias intensas.

El barranco de Teulada es un cauce fluvial que forma parte del ecosistema del Parque Natural del Turia, al igual que ocurre con el de los Olmos. De ahí que se trate también de incrementar la biodiversidad, empleando especies autóctonas compatibles con las infraestructuras y las dinámicas de ambos cauces. «Queremos mejorar la conectividad ecológica con los espacios naturales del entorno», dijo Zarzo, para señalar que se trata de «aplicar soluciones basadas en la naturaleza para reforzar la resiliencia climática del territorio, junto con el impulso de un uso público ordenado y promover la educación ambiental en las zonas de actuación».

El barranco de Teulada, ahora y el aspecto de cómo quedará. AYTO. VILAMARXANT

El alcalde de Vilamarxant, Héctor Troyano, destacó que estos proyectos «refuerzan la seguridad de nuestro municipio y, al mismo tiempo, ponen en valor nuestros espacios naturales. Apostamos por un modelo de territorio más seguro, más verde y mejor preparado frente a los efectos del cambio climático».

En el caso del barranco de Teulada, se presentará una propuesta a la Fundación Biodiversidad para aspirar a conseguir un presupuesto de un millón de euros en ayudas públicas. «Contaremos con la participación de la Universidad Politécnica para la redacción», dijo el edil, para destacar que se trabaja tanto en la restauración del barranco como en la creación de «una infraestructura verde para la resiliencia climática» en la zona.

El gobierno municipal ha estimado que la inversión rondará el millón de euros para la recuperación de un kilómetro lineal de barranco. La citada fundación, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, tiene varias líneas de ayudas.

«Este proyecto es una oportunidad para transformar un espacio vulnerable en un pulmón verde para Vilamarxant», señaló Zarzo, para incidir en que trabajan con «con criterios técnicos y soluciones basadas en la naturaleza para reforzar la seguridad y recuperar nuestro entorno».

En cuanto a la restauración del barranco de los Olmos, se habla de la estabilización del cauce mediante bioingeniería. El Ayuntamiento desarrolla este proyecto con el objetivo de recuperar un tramo especialmente afectado por episodios de erosión, desprendimientos y fuertes avenidas de agua.

Las actuaciones previstas incluyen técnicas de bioingeniería, estabilización de taludes y mejora de la continuidad ecológica entre el Paraje Natural Municipal de Les Rodanes y el Parque Natural del Turia. Con un presupuesto estimado de un millón de euros, el ámbito de actuación rondará los 1.500 metros lineales. La inversión se ha propuesto a través de la Agenda de Reconstrucción tras las inundaciones, al aprovechar la línea de ayudas públicas que se ha generado tras la dana ocurrida hace un año.