Reunión mantenida entre miembros del Ayuntamiento y la Diputación. LP

Los vecinos de Entrepins, en l'Eliana, tendrán un nuevo acceso directo a la CV-336

La Diputació de València acometerá la mejora en el marco de las obras de el pacificación del tráfico en la travesía

M. G.

Valencia

Martes, 21 de octubre 2025, 15:59

Comenta

La Diputació de València ha confirmado que llevará a cabo la construcción de un nuevo acceso directo desde la CV-336 al barrio de Entrepins, atendiendo así la petición formulada por los vecinos a través del Ayuntamiento y ofreciendo una solución eficaz a sus necesidades de movilidad.

El proyecto contempla la creación de una nueva conexión directa desde las calles Simone de Beauvoir y Pilar Mateo Herrero, que incluirá tanto una rampa de acceso al vial existente como una salida con zona de aceleración para facilitar la incorporación segura a la carretera.

Esta solución, que fue trasladada personalmente al alcalde, Salva Torrent, y la teniente de alcalde, Marta Andrés, durante la reunión mantenida la pasada semana con los técnicos provinciales, permitirá mejorar de forma notable la movilidad y seguridad de entrada y salida del barrio, reduciendo tiempos de desplazamiento y evitando recorridos innecesarios.

Torrent, ha agradecido a la Diputación «su sensibilidad y su voluntad de atender las necesidades planteadas, que buscaban una solución segura y eficaz para mejorar la conexión de la zona con esta carretera que soporta una alta intensidad de tráfico».

La actuación se integra dentro de las obras de pacificación en la travesía de l'Eliana, en marcha desde el pasado mes de septiembre, y que incluyen mejoras de accesibilidad, pasos de peatones más seguros y una nueva glorieta en la intersección con la calle Ramón Navarrete. Esta medida, resolverá los actuales problemas de visibilidad y facilitará además la conexión con la línea 2 de Metrovalencia y con el Club de Tenis Las Vegas, beneficiando también al vecindario de los barrios de Montesol y Masía de Casany.

