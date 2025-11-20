Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Trabajos de renovación en Serra. LP

Serra renueva el alcantarillado de la calle San Joaquín y del colector general

Los trabajos, con un plazo de ejecución de un mes, suponen una inversión de 90.000 euros

M. G.

Serra

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:17

Comenta

El Ayuntamiento de Serra ha iniciado las obras de renovación del colector de la calle San Joaquín, donde se sustituirán 37 metros lineales de cañería deteriorada por una nueva de PVC y se ejecutarán tres pozos de registro. La actuación tiene como objetivo modernizar el servicio y evitar filtraciones a los inmuebles próximos.

Paralelamente, el proyecto incluye una intervención en el colector general con la instalación de 18 metros de tubería nueva, la construcción de 10 arquetas y la incorporación de más de 200 metros lineales de línea de vida para facilitar las tareas de mantenimiento. Además, se instalará una sonda para medir la calidad del agua residual.

Los trabajos, con un plazo de ejecución de un mes, suponen una inversión de 90.000 euros y se enmarcan en la línea de trabajo de renovación de la red de saneamiento que el consistorio está impulsando durante el último año.

La alcaldesa, Alicia Tusón, ha destacado que «seguimos mejorando las infraestructuras del pueblo para que el vecindario tenga mejores servicios. Estas obras nos ayudan a resolver problemas de siempre y a tener una red de saneamiento más eficiente y sostenible».

Con esta actuación, ya son seis las intervenciones realizadas recientemente en la red: dos en la calle Sant Roc, y otras al colector de la avenida de la Serrà, al de Cronista José Senís y en la avenida de la Ermita con Ambrosio Cebrián. Para 2026 está prevista una nueva actuación en la calle Maestra Consuelo Burgos con Sagunto.

Las obras de la calle San Joaquín y del colector general forman parte del programa Reacciona de la Diputación de Valencia para la mejora del ciclo integral del agua.

