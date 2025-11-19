San Antonio de Benagéber aprueba los primeros presupuestos de la legislatura

M. G. San Antonio de Benagéber Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:24 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber aprobó este martes, en sesión plenaria extraordinaria, los presupuestos municipales para el año 2026. Después de dos años sin presupuestos, «en 56 días el nuevo equipo de gobierno ha logrado elaborar un proyecto presupuestario completo y viable, un hito que representa un punto de inflexión en la gestión local para seguir avanzando en nuevas políticas públicas», han señalado desde el ejecutivo local mediante un comunicado. El presupuesto consta de una cantidad total de 9.342.856,68 euros y fue aprobado con los siete votos a favor de los concejaless de PP, AISAB y VOX que conforman el actual ejecutivo local.

Con estas cuentas el consistorio «realiza una apuesta decidida por reforzar la estructura administrativa y los servicios municipales, adaptándolos a las necesidades del vecindario y al crecimiento del municipio. Por ello, se ha aumentado un 21,8% el gasto en personal, incorporando nuevas plazas esenciales que incluyen un Técnico de Administración General, técnicos especializados en Contabilidad, Recursos Humanos, Servicios Centrales e Informática, además de un operario de brigada y un técnico de Juventud».

También se va a experimentar un aumento en las partidas presupuestarias para reforzar servicios como la recogida de restos vegetales, la limpieza viaria, alumbrado público, bienestar animal, cultura y deporte. Especialmente relevante consideran «el incremento destinado a la limpieza de edificios públicos (+23,79%) y su mantenimiento, que pasa de 800 a 50.000 euros, con el objetivo poner fin a la atención deficiente e insuficiente ofrecida en los últimos años».

Durante el pleno, el alcalde de la localidad, Enrique Santafosta, lamentó la falta gestión y la parálisis en materia de inversión provocada por el anterior gobierno: «Han sido dos años y medio perdidos donde se ha dejado de invertir mucho dinero; dinero que ya estaba consignado de ejercicios anteriores, y medios que, estando disponibles, no han sido utilizados». El Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber disponde de cerca de nueve millones de euros para realizar inversiones. Entre ellas se incluyen cuatro millones concedidos por la Generalitat Valenciana en 2023 «para la ampliación del instituto y que hasta ahora no habían sido ejecutados; tres millones asignados a las obras de la Casa de la Cultura, que fueron paralizados aún estando disponible dicha cantidad; y 1,7 millones del Plan de Inversiones 2024-2027 de la Diputación de Valencia pendientes completamente de ejecutar».

El presupuesto se ha elaborado, según han remarcado las mismas fuentes, «sin incrementar ningún impuesto directo al vecindario y reforzando las subvenciones nominativas para mejorar el apoyo a asociaciones y entidades locales. Además, se incorpora también una partida de 60.000 euros para la redacción del proyecto técnico de urbanización de las zonas aún sin urbanizar de Montesano».

Con la aprobación del presupuesto, el Ayuntamiento «recupera una herramienta esencial para planificar su futuro y avanzar hacia un modelo de gestión más eficaz, con mejores servicios públicos, más capacidad de inversión y un fortalecimiento del tejido social y administrativo. Un pueblo sin presupuestos es un pueblo sin rumbo. Hoy abrimos una etapa de estabilidad y crecimiento, una oportunidad para transformar los recursos disponibles en infraestructuras reales, y en mejoras necesarias para nuestro vecindario», ha señalado el alcalde, que ha agradecido el trabajo y el esfuerzo realizado por los miembros del equipo de gobierno y por el personal del ayuntamiento para sacar adelante estos presupuestos tan imporantes y necesarios para San Antonio de Benagéber».