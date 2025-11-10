Riba-roja pide un punto de información para verificar la citación en el programa del cáncer de mama El pleno municipal propone habilitarlo en el centro de salud y también atención telefónica

P. M. VALENCIA Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:45 Comenta Compartir

El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado una moción del PSPV de la localidad en la que solicita a la Generalitat un «Punto de información y apoyo» temporal para informar a las vecinas del municipio sobre el estado de su citación correspondiente al programa de cribado autonómico sobre el cáncer de mama, además, de sensibilizar sobre la prevención activa. El grupo socialista propone que este punto de información se instale en el Centro de Salud, en las propias dependencias del ayuntamiento o, incluso, habilitar una línea telefónica para atender las consultas y recuerda que, durante el año 2024, más de 90.217 mujeres de la Comunitat no han sido citadas para sus pruebas de cribado.

El PSPV de Riba-roja de Túria reclama que en el próximo centro de atención primaria se ponga en marcha una unidad de prevención del cáncer de mama para que se pueda utilizar por parte de todas las mujeres de la localidad, así como del resto de la comarca de Camp de Túria. Estas propuestas se trasladarán a la propia Generalitat Valenciana, al conseller de Sanitat, a todos los grupos de les Corts, a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y, también, a las principales asociaciones de lucha contra el cáncer en la Comunitat Valenciana.

La propuesta ha contado con el voto de Esquerra Unida Podem, de Compromís y de Vox mientras que el Partido Popular ha votado en contra de la misma. El texto aprobado muestra «la rotunda condena» a la negligente gestión del programa de detección precoz de cáncer de mama por parte de la Conselleria de Sanidad de la Generalitat, dirigida por el Partido Popular. Además, la moción expresa el apoyo y la solidaridad del ayuntamiento con todas las mujeres valencianas y, en especial, «con las vecinas de Riba-roja de Túria afectadas por estos recortes y retrasos» y, al mismo tiempo, reconoce «la labor histórica de los profesionales de la sanidad pública».

Los socialistas exigen la restitución de forma inmediata del 100% de las citaciones del programa de cribado asegurando que las 90.217 mujeres abandonadas sean contactadas y atendidas con la máxima urgencia. Además, el pleno de Riba-roja de Túria pide la publicación del informe de transparencia detallado sobre la ejecución «del programa desde el inicio de su gestión incluyendo población diana, participación, resultados y datos de externalizaciones, desglosados por departamento de salud y accesibles en el portal de transparencia de la Generalitat».

La moción aprobada por el PSPV, Compromís, Esquerra Unida Podem y Vox exige que cualquier actividad externalizada dentro del programa de prevención del cáncer de mama «cumpla los estándares de calidad, trazabilidad y acreditación profesional establecidos por la normativa europea y estatal, asegurando la supervisión y el control por parte de los servicios públicos de radiodiagnóstico de la conselleria de Sanidad, estableciendo objetivos de mejora continua y auditorías periódicas de cumplimiento». Además, se reclama la asunción de responsabilidades políticas pertinentes por este grave fallo de gestión que ha puesto en riesgo la salud de miles de mujeres».

Por último, la resolución aprobada por las cuatro formaciones políticas del pleno de Riba-roja de Túria subraya que la sanidad pública «es un pilar fundamental de nuestra sociedad y estado de bienestar, se trata de uno de los bienes más preciosos logrados y envidiados por las sociedades actuales y un servicio irremplazable para el cuidado de las personas, la defensa de la salud de manera igualitaria y el compromiso de ser atendido con calidad y rapidez cuando la ciudadanía más lo necesita».

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha instado a la Generalitat a «poner en marcha todos los mecanismos para que realice el cribado del año 2024 a todas las mujeres de la Comunitat Valenciana, la sanidad es uno de los ejes fundamentales que deber ser objeto de una atención prioritaria de cualquier gobierno más allá del signo político de cada momento, es algo innegociable e irrenunciable que debemos conservar y potenciar».