Riba-roja lanza 2.000 bonos para fomentar las compras en el comercio local Las personas beneficiarias pagarán 50 euros y dispondrán de 100 para el consumo en los 89 comercios adheridos a la campaña

P. M. VALENCIA Lunes, 17 de noviembre 2025, 16:08 Comenta Compartir

Un año más, el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria lanza la campaña 'Tu comercio te da más' con motivo de las fechas navideñas. A las 20:00 horas de este lunes 17 de noviembre, los vecinos y vecinas de Riba-roja de Túria podrán adquirir uno de 2.000 bonos que el consistorio pondrá a disposición de la ciudadanía, gracias al convenio suscrito con Cámara Valencia y Caixa Popular.

Por 50€, los residentes en el municipio conseguirán 100€ de saldo, que destinarán a sus compras navideñas en cualquiera de los 89 comercios de todos los sectores, sanidad, textil, vehículos, mobiliario, electrónica, enseñanza, etc, adheridos a la campaña. El gasto podrá ser compatible con cualquier tipo de descuento, oferta o rebaja disponible para el producto que se desea adquirir.

Los 100€ serán ingresados en una tarjeta bancaria prepago, de la que se irán descontando los gastos realizados, a medida que se vayan efectuando las compras. En todo momento, la persona beneficiaria podrá consultar, de forma gratuita, el saldo en la web car es https://www.tutarjetaregalo.com.

Con esta acción, el Ayuntamiento de Riba-Roja de Túria en colaboración con Agrupa (Asociación de Comerciantes y Profesionales de Riba-roja de Túria), pretende dinamizar la actividad económica del municipio y apoyar la competitividad de los pequeños establecimientos, especialmente durante la campaña navideña, al mismo tiempo que se ayuda a las familias de Riba-roja en los gastos que ocasiona la Navidad.

La venta de los bonos se realizará, por orden de petición, a través de la web https://bonocomercioribarroja.com/, hasta fin de existencias. Para ello, la persona interesada, que deberá tener al menos 18 años, introducirá los datos personales y el DNI/NIE y solo se podrá adquirir una unidad.

Una vez realizada correctamente la compra del bono, podrá recogerse entre los días 24 y 27 de noviembre de 2025 en las instalaciones de la Agencia de Desarrollo Local (ADL) de Riba-roja de Túria, ubicada en la calle Eusebio Benedito nº 30, en horario de mañana y tarde.

Con objeto de facilitar la compra a las personas mayores de 65 años, el Ayuntamiento de Riba-roja se ha reservado un cupo de 150 bonos, que no saldrán a la venta telemáticamente. Las personas interesadas podrán acudir presencialmente del 18 al 21 de noviembre a las instalaciones del ADL, de 9 a 14 horas, junto con el DNI original o fotocopia.

Las personas beneficiarias tendrán de plazo hasta el 31 de diciembre para realizar las compras en los diferentes establecimientos locales. Una vez finalizado el plazo, dejará de tener uso.

El concejal de Comercio, José Ángel Hernández ha destacado la excelente acogida de las anteriores ediciones, 'es una excelente iniciativa de impulso al comercio de proximidad y de ayuda a las familias de Riba-roja de Túria, que durante estas semanas tienen una amplia variedad de opciones para efectuar sus compras navideñas con el aliciente de ver multiplicado por dos su dinero', y ha matizado 'tenemos un rico entramado comercial y queremos ponerlo en valor'.