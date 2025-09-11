Riba-roja: Atrapados por la dana entre el río Turia y los barrancos que la rodean

Riba-roja de Túria está unida de manera indisoluble con el Parque Natural del Turia y con los polígonos industriales que protagonizan buena parte del ... término municipal. Con un vecino fallecido en la dana, además de otros cinco no empadronados que acabaron en el término, la reconstrucción está todavía muy lejos de ver el final, aunque curiosamente la mayor parte de las mejoras excede las competencias municipales.

Y es que el Ayuntamiento ha recibido 14,55 millones de euros para la recuperación de infraestructuras y dotaciones públicas, al margen de los tres millones que costará la renovación de la red de alcantarillado. Se trata de una cantidad asumible por un Ayuntamiento con capacidad para gestionar esa inversión dentro de los plazos previstos por el Gobierno. Otro asunto bien distinto es lo que debe ocurrir con el barranco del Pozalet, el barranco del Poyo y el mismo río Turia.

El concejal de Reconstrucción, José Luis Ramos, destaca que los polígonos industriales se llevarán buena parte de la inversión, debido a la urgencia para reparar daños y mejorar la situación actual. El día de la dana, el barranco del Poyo se desbordó hacia las naves logísticas y las fábricas, además de que la urbanización La Reva sufrió también las inundaciones. Otro conjunto importante, Masía de Tráver, quedó también a merced de las aguas durante unas horas.

Son sólo ejemplos de los «actores» que deben forma parte de la reconstrucción. El casco urbano se salvó en su mayor parte, aunque hay dotaciones públicas que necesitan una fuerte inversión. Es el caso del auditorio, que acabó lleno de agua y con varios destrozos.

AHORA ANTES Comparativa de una imagen aérea del Parque Natural del Turia antes y después de la dana junto a Masía de Tráver. LP

Masía de Tráver es uno de los núcleos más grandes. «Hay 839 viviendas y unas 2.500 personas empadronadas», destaca el presidente de la asociación de vecinos, Ray Martínez. Gracias a las peticiones presentadas en el Consorcio de Seguros, la mayor parte del interior de la urbanización está ya reparada, aunque quedan algunas dotaciones pendientes de reconstrucción.

Es una zona muy sensible del municipio, destaca. «Estamos en un parque natural con competencias de la Confederación del Júcar, la Generalitat, el Ayuntamiento,...», lo que refleja a su juicio la dificultad de que salgan adelante proyectos de mejora.

VÍCTIMAS 1 fallecido empadronado en Riba-roja la noche del 29-0.

En la cercana urbanización de La Reva, otro núcleo importante, la asociación de vecinos reclama que mejoren las carreteras a su alrededor, sobre todo para evitar los atascos de camiones en horas punta. Además, que se dé prioridad a la recuperación de la línea ferroviaria de Cercanías, cortada ahora en Aldaia y que debe llegar hasta Utiel.

DAÑOS 14,55 millones de euros ha recibido el Ayuntamiento del Ministerio de Política Territorial para infraestructuras y dotaciones municipales.

Con seis millones de metros cuadrados que suman varios polígonos, es lógico que afecte a todo su entorno. Ramos destaca que hay varias obras en el Poyo y el Pozalet que no dependen del Consistorio, como que se elimine un puente o se adopte una solución en un estrechamiento del segundo cauce, para lo que se apunta la reserva de aguas de laminación aguas arriba. En todo caso, inversiones a largo plazo para que los vecinos y empresarios de Riba-Roja puedan respirar tranquilos.

Ampliar Zona industrial de Riba-roja con restos de vehículos, ayer. IRENE MARSILLA

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio no cuenta con obras de titularidad municipal en Riba-roja ya que es el Ministerio de Transportes, en virtud del acuerdo llegado por las dos administraciones la que recupera un puente, tres pasos superiores a las vías de FFCC, un paso superior y estructuras del viario urbano.

En el término municipal sí que se van a reconstruir dos pasos en el Parque Natural del Turia ya que gran parte de las labores de reconstrucción de este espacio que sufrió daños valorados en 21 millones de euros se llevan a cabo en el municipio.

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio también se ha reunido con el alcalde de la localidad con el objetivo de avanzar en la tramitación del Plan Especial Urbanístico de Reconstrucción tras las inundaciones que impulsa el municipio. Desde la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental se colabora con el Ayuntamiento con el objetivo de desarrollar el proyecto.