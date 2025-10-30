Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El alcalde Raga, en la visita a la zona de ampliación. LP

Riba-roja acondiciona el Cementerio Municipal para Todos los Santos

El Ayuntamiento realiza trabajos de jardinería y poda, mientras están en marcha las obras de ampliación

P. M.

VALENCIA

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:54

Con motivo de la Festividad de Todos los Santos, el Cementerio Municipal de Riba-roja de Túria acoge estos días a multitud de vecinos y visitantes que cumplen con la tradición de visitar a sus seres queridos. Para garantizar el mejor servicio y mantener en óptimas condiciones las instalaciones, el Ayuntamiento de Riba-roja ha llevado a cabo diversas actuaciones de acondicionamiento, trabajos de jardinería y poda en el recinto.

Además, el cementerio dispone de servicio de silla de ruedas para personas con movilidad reducida, facilitando así el acceso a todas las zonas del recinto. Continúa también operativo el localizador de nichos, puesto en marcha en 2021, que permite encontrar de forma rápida y sencilla el lugar donde descansan los seres queridos. A través de un código QR, al ingresar el nombre del difunto se muestra la ubicación del nicho. Además el Ayuntamiento ha dispuesto una línea especial de autobús los días 31 de octubre i 1 de noviembre, con el fin de facilitar los desplazamientos y garantizar una visita cómoda y accesible para todos los ciudadanos.

Este jueves, el alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, y la concejala de Obras Públicas y Servicios Municipales, Teresa Pozuelo, han supervisado los trabajos de mejora y adecuación realizados en el camposanto. «Sabemos que en estas fechas son muchos los vecinos y vecinas que acuden al cementerio, por eso desde el Ayuntamiento trabajamos para que la visita sea lo más cómoda y agradable posible, cuidando cada detalle y mejorando aspectos como la accesibilidad, la información y la localización de los nichos», ha destacado Pozuelo.

Actualmente, el consistorio tiene en marcha las obras de ampliación del Cementerio Municipal. Se trata de la construcción de dos nuevos bloques de nichos en el interior de la parcela del cementerio ampliado, adosados al muro sur-este del recinto. Cada bloque, de 3 metros por 26,75 metros, estará formado por nichos prefabricados de hormigón, organizados en cuatro alturas y con una capacidad total de 200 nichos individuales. Las nuevas estructuras mantendrán la misma estética y composición que los bloques ya existentes en la zona ampliada, garantizando la integración y armonía del conjunto.

El Cementerio Municipal permanecerá abierto de 8 a 18 horas, ininterrumpidamente para acoger al gran número de personas que acudirán durante estos días.

