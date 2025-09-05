La Policía Local de Llíria incorpora cuatro nuevos vehículos a su parque móvil Se destinarán tanto a la Unidad Rural como a las tareas en el casco urbano

Manuel García Llíria Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:29

La flota automovilística de la Policía Local de Llíria contará con cuatro nuevos vehículos. El alcalde Paco Gorrea y el edil de Protección Ciudadana, Francesc Fombuena, ha formalizado este viernes la recepción de estos coches que, junto a la adquisición del transporte OMAC y la inversión en motos del año pasado, completan la renovación del parque móvil del Cuerpo.

De esta manera, la Policía Local dispondrá de vehículos de última generación y equipados con todo el material necesario y complementos específicos para hacer frente al desempeño de sus tareas y los servicios de emergencias. Dos de los coches estarán destinados a la Unidad Rural y dos desarrollarán sus funciones principalmente en el casco urbano.

El alcalde Paco Gorrea ha manifestado que «seguimos invirtiendo en equipamiento y en recursos humanos para facilitar la labor de nuestros agentes, una inversión que siempre se ha traducido en una mejora de la seguridad en nuestras calles y que tenemos previsto seguir reforzando de manera continua».

Con la adquisición de estos nuevos vehículos, el Ayuntamiento de Llíria busca fortalecer la capacidad operativa de la Policía Local, dotándola de vehículos más seguros, resistentes y cualitativamente superiores a los actuales, en línea con las normativas vigentes y las mejores prácticas en seguridad pública. El contrato contempla, además, un mantenimiento integral que garantiza la reposición y sustitución de los vehículos en caso de averías o siniestros.

Por último, el concejal Francesc Fombuena ha querido destacar que la inversión «refleja el compromiso del actual Gobierno municipal con la mejora y modernización continua de los recursos policiales destinados a la seguridad ciudadana»