Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los alumnos de los colegios de barracones aún pendientes empezarán el curso dos y tres días más tarde que el resto
Presentación de los nuevos vehículos. LP

La Policía Local de Llíria incorpora cuatro nuevos vehículos a su parque móvil

Se destinarán tanto a la Unidad Rural como a las tareas en el casco urbano

Manuel García

Llíria

Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:29

La flota automovilística de la Policía Local de Llíria contará con cuatro nuevos vehículos. El alcalde Paco Gorrea y el edil de Protección Ciudadana, Francesc Fombuena, ha formalizado este viernes la recepción de estos coches que, junto a la adquisición del transporte OMAC y la inversión en motos del año pasado, completan la renovación del parque móvil del Cuerpo.

De esta manera, la Policía Local dispondrá de vehículos de última generación y equipados con todo el material necesario y complementos específicos para hacer frente al desempeño de sus tareas y los servicios de emergencias. Dos de los coches estarán destinados a la Unidad Rural y dos desarrollarán sus funciones principalmente en el casco urbano.

El alcalde Paco Gorrea ha manifestado que «seguimos invirtiendo en equipamiento y en recursos humanos para facilitar la labor de nuestros agentes, una inversión que siempre se ha traducido en una mejora de la seguridad en nuestras calles y que tenemos previsto seguir reforzando de manera continua».

Con la adquisición de estos nuevos vehículos, el Ayuntamiento de Llíria busca fortalecer la capacidad operativa de la Policía Local, dotándola de vehículos más seguros, resistentes y cualitativamente superiores a los actuales, en línea con las normativas vigentes y las mejores prácticas en seguridad pública. El contrato contempla, además, un mantenimiento integral que garantiza la reposición y sustitución de los vehículos en caso de averías o siniestros.

Por último, el concejal Francesc Fombuena ha querido destacar que la inversión «refleja el compromiso del actual Gobierno municipal con la mejora y modernización continua de los recursos policiales destinados a la seguridad ciudadana»

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un informe del Parlamento Europeo reconoce que el valenciano es una lengua diferente del catalán
  2. 2 Un hombre asesina a tiros a otro por la espalda en plena calle en Xirivella
  3. 3 Tres pistoleros en busca y captura por los tiroteos de Alaquàs, Alfafar y Xirivella
  4. 4 Un camión arrolla a varios operarios de carretera en las obras de la Pista de Silla
  5. 5

    Sanidad pospone sin fecha la nueva atención por las tardes en los centros de salud que iba a empezar en octubre
  6. 6 Aemet anuncia un desplome de las temperaturas y chubascos con posibilidad de tormenta este viernes en la Comunitat
  7. 7 La Policía reduce con una pistola eléctrica a un hombre que acosó a una mujer en un garaje de Valencia
  8. 8

    Oltra y Rodríguez disparan los rumores sobre un eventual acuerdo para Valencia
  9. 9 El herido en el tiroteo de Alfafar se enfrenta a un año de cárcel por colaborar en la fuga de un preso
  10. 10 Un accidente en la A-7 a la altura de Museros provoca retenciones de hasta 9 kilómetros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Policía Local de Llíria incorpora cuatro nuevos vehículos a su parque móvil

La Policía Local de Llíria incorpora cuatro nuevos vehículos a su parque móvil