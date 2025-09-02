La Policía Local de Bétera realiza 710 actuaciones en fiestas El Ayuntamiento califica de positivo el balance y estudia más medidas preventivas para el próximo año

Manuel García Valencia Martes, 2 de septiembre 2025, 08:16 Comenta Compartir

Tras el fin de sus Fiestas más conocidas, el Ayuntamiento de Bétera ha hecho balance, desde el área de Seguridad Ciudadana, de los días festivos más importantes para su municipio.

Un balance que indican positivo tras analizar y evaluar las actuaciones llevadas a cabo del 12 al 22 de agosto con motivo de sus Fiestas de les Alfàbegues.

En ese sentido, el área de Seguridad Ciudadana, ha informado de la atención total de 710 actuaciones por parte de la Policía Local con unos efectivos de servicio ordinario de 168 agentes distribuidos durante los días de Fiestas, que además se han reforzado con 145 servicios extras, destacando la presencia de hasta 4 patrullas nocturnas durante los eventos musicales.

«El Plan de Autoprotección, que se elabora desde el área de Seguridad Ciudadana, es imprescindible para que el balance sea positivo aunque cada año evaluamos las Fiestas tras su finalización y seguimos mejorando e implementando medidas de seguridad para los años próximos», ha destacado la Alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío.

Fuentes municipales señalan que uno de los puntos más relevantes en este tipo de actos es la colaboración con otros cuerpos y fuerzas de seguridad. En este caso, la Policía Local de Bétera ha contado con la colaboración y ayuda del puesto de mando de la Guardia Civil de Bétera que ha reforzado las tareas de vigilancia de la Policía Local en actos de especial concurrencia ciudadana y durante el día 15 de agosto.

A su vez, el Consistorio también ha contado con la plena disposición del grupo de voluntarios de Protección Civil Bétera que han participado en todos los actos, tanto diurnos como nocturnos, y que contaron con un dispositivo especial con motivo del día de La Rodà, el 15 de agosto, en el que intervinieron más de 20 voluntarios venidos de otros municipios como Catarroja, Xirivella, Rafelbunyol, Loriguilla y Náquera.

«Trabajar codo con codo con la Guardia Civil y con Protección Civil de Bétera refuerza y complementa la labor de nuestra Policía Local por preservar y proteger nuestro municipio», ha señalado el concejal de Fiestas, Manuel Pérez.

En esa línea, el concejal ha indicado que las actuaciones llevadas a cabo han sido «plenamente satisfactorias» y que se ha actuado «de manera diligente» procediendo a la identificación de 22 personas en la vía pública, denunciando a cuatro personas por infracciones a la seguridad ciudadana, procediendo a denunciar a tres personas por miccionar en la vía pública, se ha atendido un accidente de tráfico con heridos y diversos accidentes únicamente con daños materiales.

A su vez, Bétera cuenta también con la Unidad Aérea de Vigilancia de la Policía Local que además contribuye con el vuelo de drones a preservar la seguridad y actuar con previsión ante cualquier tipo de emergencia.

En ese sentido, esta unidad, en la que trabajan agentes de la PLB debidamente formados, ha sobrevolado el cielo de Bétera durante los actos de La Rodà y la Coetà del Gos por sus anodinas características de acumulación de personas y fuegos artificiales.

Todo ello, tal y como ha comentado Manuel Pérez, sin olvidar que «la estructura policial ha estado pendiente en todo momento de atender las necesidades de la población de Bétera y sus urbanizaciones, con especial atención a la prevención y vigilancia por delitos contra el patrimonio en viviendas, además de los actos relacionados con las Fiestas de Agosto».