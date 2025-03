Pilar Tarragón cierra su etapa de nueve años como secretaria general de UGT en L'Horta Nord, Camp de Túria y Camp de Morvedre

M. G. Benissanó Martes, 25 de marzo 2025, 09:14 | Actualizado 11:34h. Comenta Compartir

Fin a una etapa de nueve años como secretaria general de UGT en las comarcas de l'Horta Nord, Camp de Túria y Camp de Morvedre. Pilar Tarragón dejará de ocupar este cargo y se muestra satisfecha del balance logrado en este periodo por su equipo de trabajo. Ha destacado el aumento de la visibilidad del sindicato, el incremento en el número de delegados y la necesidad de que los jóvenes y las mujeres sigan aumentando su importancia dentro del mismo y con cargos de responsabilidad.

Tarragón se ha mostrado dispuesta a apoyar en todo lo que necesite a su sucesor o sucesora en el cargo cuando sea elegido por los delegados en el próximo congreso. Ha recordado que aunque no tiene limitación de mandato, ella no ha querido perpetuarse ni asentarse mucho en un cargo «porque entonces no eres útil a la organización. He puesto los intereses de la UGT por encima de los míos propios. Ese era mi objetivo y de vez en cuando hay que saber dar un paso atrás o al lado y dejar que otras personas estén en los puestos y en los cargo».

En este sentido, este lunes 24 de marzo a las 18 horas en la Casa de la Juventud de Benissanó se ha inaugurado la exposición de fotos «Mujeres Sindicalistas en la Historia. Sin las mujeres no hay democracia y sin las mujeres no hay sindicalismo», la cual ha corrido a cargo de Amparo Navarro Bargues alcaldesa del municipio y de la propia Pilar Tarragón Maicas, aún secretaria general de UGT en la comarca. Esta exposición estará en el municipio del 24 al 28 de marzo en horario de visita de 17 a 20 horas.

Navarro ha iniciado su intervención explicando que en el municipio ya había realizado actos reivindicando el papel de la mujer y su lucha por conseguir derechos y libertades, viendo cómo con el paso del tiempo toda aportación en este sentido es importante aunque parezca pequeña y en ocasiones se invisibilice, y que esta exposición suponía dar un paso más, recordando a aquellas mujeres que además están en un sindicando reclamando por sus derechos y por el de sus compañeros y compañeras, aquellas valientes que daban un paso más, y como no dando las gracias a UGT por esta exposición y a Tarragón por su aportación en este sentido, ha terminar su intervención diciendo que debemos interiorizar la reivindicación del feminismo durante todo el año.

A principios del 2023 empezó la idea de la exposición y en diciembre de ese mismo año fue la primera inauguración de esta exposición, desde entonces, 14 meses después se realiza la 20ª inauguración de la exposición de mujeres de UGT sindicalistas en la historia de la comarca. Con esta vigésima inauguración, la actual secretaria general de UGT en la comarca ha comunicado que finaliza su etapa de inauguraciones, ha participado en las 20 y aquí cierra un ciclo.

Pilar Tarragón en su intervención ha contado todo lo que esta exposición ha supuesto para ella, «lo que comenzó como una recopilación de fotos interna para colocar en la pared de nuestra sede se ha convertido en una exposición ampliamente solicitada por los ayuntamientos y con un éxito y una repercusión que nunca imaginamos», Tarragón ha señalado que compañeras de UGT en Castilla la Mancha o en una comarca de Cataluña «se la han solicitado, pero como ella bien explica esta exposición es de fotos de mujeres sindicalistas de esta comarca, y por ello considera que fuera de este territorio pierde relevancia y sentido la misma», como ha apuntado la secretaria general de UGT, «la intención es que la gente cuando la visite se vea representada al reconocer las fotos de los ayuntamientos, las calles, los pueblos, las empresas, al ver rostros conocidos entre las personas que parecen en las fotos. La intención es hacer visibles a esas grandes sindicalistas que en muchas ocasiones han estado invisibilizadas porque no están en la primera fila del sindicalismo, ya que tenemos que reconocer que históricamente todo ha estado ocupado mayoritariamente por hombres».