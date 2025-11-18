Olocau reclama sus mejoras pendientes en carreteras El encuentro con la Conselleria de Infraestructuras ha servido para hablar sobre el transporte público y la futura depuradora

M. G. Olocau Martes, 18 de noviembre 2025, 15:10

El alcalde de Olocau, Antonio Ropero, ha mantenido en la mañana de este martes una reunión con el secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes, Francisco Javier Sendra, y la directora general de Infraestructuras de Transporte Terrestre, María José Martínez, en la que se han tratado diferentes actuaciones pendientes en materia de carreteras para el término municipal.

Así, durante el encuentro, que ha tenido lugar en la Ciudad Administrativa Nou d'Octubre, se ha dialogado sobre la vía de incorporación al futuro Parque de Emergencias por la CV-333, la construcción de una rotonda en la CV-25 a la altura de la urbanización Pla de Marco, la conexión con la partida El Colmenar y la mejora de la señalización cinegética (principalmente, de jabalí) y de la iluminación en diversos puntos.

Por otro lado, también ha habido tiempo para conversar sobre la ampliación del servicio de transporte público y sobre el estado en el que se encuentra el proyecto de la futura depuradora para Olocau, Bétera, Serra y la Pobla de Vallbona.

Sendra y Martínez han transmitido al primer edil la voluntad de la Conselleria de Infraestructuras de examinar dichas solicitudes y de seguir trabajando con el Ayuntamiento. En este sentido, Antonio Ropero ha valorado «muy positivamente» una reunión que, en sus palabras, «ha servido para plantear a la Generalitat las demandas de nuestra localidad y para avanzar en todo lo relativo a la coordinación institucional necesaria para poder llevarlas a cabo».