Una nueva rotonda reducirá los atascos en el área industrial de Riba-roja El Ayuntamiento y la Diputación firman un acuerdo para las obras, que beneficiarán también a los vecinos de la urbanización La Reva

P. M. VALENCIA Jueves, 2 de octubre 2025, 15:35 Comenta Compartir

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga ha firmado este jueves el convenio que faculta a la Diputación de Valencia a licitar las obras de construcción de la nueva glorieta de la CV-374, a la altura de la urbanización La Reva.

Esta nueva glorieta aliviará uno de los puntos más conflictivos de la red viaria provincial, por el que acceden diariamente miles de vehículos, especialmente de transporte pesado, que acceden a las diferentes empresas logísticas y agroalimentarias del área industrial de Riba-roja de Túria. Este tramo además es considerado potencialmente peligroso por el número de accidentes siniestrados que junto a las grandes retenciones y atascos durante las horas punta, lo han puesto en el foco de las reivindicaciones de las últimas décadas.

El convenio firmado esta mañana regula las condiciones de financiación y ejecución de las obras, cuyo proyecto fue redactado por encargo del Ayuntamiento de Riba-roja y que ha consistido en la implantación de una glorieta de nueva planta y las actuaciones adyacentes necesarias para su conexión con el tronco de la CV-374 en un entorno urbanizado y consolidado.

En virtud de este acuerdo, las obras serán cofinanciadas por ambas administraciones, con un importe de 2.265.708,52 euros. La Diputación de Valencia asumirá la mayor parte de la inversión a realizar y el Ayuntamiento, que aportó la elaboración del proyecto, tendrá asignado el coste de los viales de conexión con el suelo urbano, con una aportación de 250.000 euros.

Tras la firma, el alcalde de Riba-roja, Robert Raga ha destacado su satisfacción por llevar a término esta obra «que supondrá una mejora de la movilidad importante junto al Puente de Baló y solventará los problemas de tráfico que padecen diariamente los cerca de 1.400 vecinos y vecinas de la Reva así como los trabajadores del área industrial».

Se trata del último paso para conseguir la solución a este problema de movilidad ha señalado la concejal de Urbanismo, Teresa Pozuelo, «seguimos mostrando nuestra disposición a colaborar con la corporación provincial, a la que agradecemos su entendimiento. Defendimos ante la Diputación la necesidad de comunicación entre los sectores al mismo tiempo que una mejora en la movilidad para los vecinos del residencial La Reva, que no tendrán la necesidad de recurrir a la rotonda principal de los sectores 12 y 13».

Por su parte, el concejal de Transportes y Urbanizaciones, Rafa Gómez ha puesto en valor el trabajo de estos diez años para conseguir esta reivindicación histórica que en 2026 verá la luz. La licitación de las obras se realizará antes de final de año y su finalización está prevista para el último semestre de 2026.