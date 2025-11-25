Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Foto de familia de los homenajeados. LP

Náquera condecora a sus policías y a otros organismos

El municipio también reconoce la labor de diversos colectivos en la dana e inaugura un monumento en memoria de las víctimas del terrorismo

M. G.

Náquera

Martes, 25 de noviembre 2025, 16:11

Comenta

Reconocimiento a entidades, policías y un monumento en recuerdo a las víctimas del terrorismo. Este pasado sábado 22 de noviembre se vivió un día muy especial en Náquera. Según han explicado fuentes municipales, se celebró el acto de condecoración a la Policía Local, reconociendo su dedicación y servicio al municipio, «así como su excelente actuación en momentos críticos».

En el acto se reconoció la labor de los miembros de la Policía Local de Náquera y Sedaví, Guardia Civil del Cuartel de Bétera, Policía de la Generalitat Valenciana y miembros de Protección Civil de Puzol, Godella, Moncada, Tavernes Blanques y Náquera.

Se reconoció la carrera profesional como funcionarios públicos a tres miembros de la Policía Local de Náquera ya jubilados, a Miguel Guillem y Carmen Navarro, ambos miembros del equipo de atención sanitaria primaria que prestaron sus servicio en el municipio de Náquera. También homenajearon a vecinos, empresarios y asociaciones que ayudaron como voluntarios durante las inundaciones de octubre de 2024 y les dieron las gracias «por vuestra solidaridad y ejemplo»

El evento concluyó con la inauguración de un monumento en memoria de las víctimas del terrorismo, un espacio para el recuerdo y la dignidad.

Asistieron Juan Carlos Valderrama Zurrián, consejero de Emergencias de la Generalitat Valenciana; Fernando de Rosa, diputado nacional, Sergio Pastor, diputado en a Diputación de Valencia José Francisco Cabanes Alonso, alcalde de Sedaví, corporación municipal, Reina de las Fiestas y Corte de Honor, Jefes de otros Cuerpos de Policía Local de la Comunitat Valenciana, así como altos mandos de la Guardia Civil.

Náquera, según concluyeron desde el Ayuntamiento, «es unión, memoria y compromiso».

