Una mota de 500 metros en el Poyo protegerá el área industrial de Riba-roja La obra de emergencia servirá también para evitar inundaciones en la urbanización La Reva

Paco Moreno Valencia Miércoles, 17 de septiembre 2025, 15:15 Comenta Compartir

La Confederación Hidrográfica del Júcar incluirá como obra de emergencia en el barranco del Poyo la ejecución de una mota de unos 500 metros de largo que protegerá el margen del cauce, evitando la entrada de agua al Polígono El Oliveral y la Urbanización la Reva.

Esta solución con un coste aproximado de 700.000 euros, viene recogida en el informe emitido por el Centro de Estudios y Experimentación, CEDEX, que señala que este talud desviaría los caudales por la margen izquierda que actualmente es zona agrícola, evitando los desbordes que gravemente afectaron al área industrial el pasado 29 de octubre.

Este es una de las principales cuestiones tratadas en la reunión técnica celebrada este miércoles en el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, a la que ha asistido el alcalde de Riba-roja, Robert Raga, la comisionada del Gobierno para la reconstrucción, Zulima Pérez, el subdirector general del Comisionado para la reconstrucción de la Dana, Roger Llanes, el concejal delegado para la Reconstrucción, José Luis Ramos, la concejal de Urbanismo, Teresa Pozuelo, y los equipos técnicos municipales, de la CHJ y del Ministerio de Transporte y Movilidad Urbana Sostenible.

La construcción de esta mota es la solución más sencilla, inmediata y eficaz que se llevará a cabo en la zona, para proteger el cauce de las erosiones y darle estabilidad, según indican los técnicos. No obstante desde Fomento se redactará un informe de solución integral para la A3, permeabilizando e incrementando los caudales del barranco. En esta solución integral, el Ayuntamiento de Riba-roja defiende la necesidad de eliminar el puente sobre la N-III que fue construido entre 1921 y 1924 para evitar los cortes de la carretera, producidos por el barranco.

Esta función fue concreta y temporal, ya que a finales de los años 60 el puente dejó de estar en uso, como reflejan los testimonios de la zona de la pedanía y el mismo trazado de la carretera. El alcalde de Riba-roja ha expuesto como el citado puente 'sirvió de dique de los más de siete mil vehículos procedentes de las campas que lindan la A3, que junto con los troncos y el barro, fueron arrastrados por las aguas el 29 de octubre y cuyos arcos evitaron el paso natural de la riada, provocando un daño irreparable', señala Raga.

El informe elaborado por los técnicos municipales, argumenta las nefastas consecuencias que el puente tuvo ese día y concluye que 'carece de valor patrimonial, histórico o etnológico, además del riesgo que supone su permanencia', y señala 'debe procederse al derribo íntegro de la estructura, lo que permitiría la capacidad de recuperación del cauce y por tanto preservar la seguridad y la vida de las personas'. Los técnicos de ambas administraciones estatales estudiarán ahora la viabilidad técnica de su derribo, en base a los informes de CEDEX, que además deberá contar con el beneplácito de Patrimonio y Cultura de la Generalitat Valenciana.

La comisionada del Gobierno para la reconstrucción, Zulima Pérez, se ha comprometido a coordinar a los diferentes ministerios para acelerar los procesos de reconstrucción y a tener una reunión con los empresarios de la zona afectada y el Ayuntamiento para explicarles. las acciones a realizar.

Raga ha mostrado su preocupación por la situación del Barranco de Poyo a su paso por la Pedanía El Oliveral. La acumulación de sedimentos en el cauce tras la Dana pone en peligro esta zona así como a las empresas del sector 14 y exige de actuaciones inmediatas. En este sentido, el alcalde ha pedido que se estudie la expropiación de los terrenos agrícolas y se desvíe a la margen derecha el cauce del barranco. En esta línea, los técnicos del CHJ han anunciado que la solución en esta zona considerada ' de almacenamiento controlado' está recogida en el Plan de Resiliencia, cuyos pliegos saldrán a licitación las próximas semanas. Al mismo tiempo se han comprometido a realizar los trabajos de emergencia para mejorar el paso del caudal de agua del barranco.

Por último se ha abordado la situación del futuro Puente de Baló, de acceso a la A3, que deberá someterse a un ajuste de cotas, según los análisis hidráulicos de CEDEX, de acuerdo a los nuevos caudales. Será la Confederación Hidrográfica del Júcar la encargada de dar el visto bueno para su validación final en Fomento. Este puente es parte de la solución integral para la A3.