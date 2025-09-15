Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Trabajos de desmontaje en Loriguilla. Ministerio de Defensa

Los militares desmontan el puente provisional de Loriguilla

Esta infraestructura sirvió para conectar el casco urbano con la Loma y ahora se podrán iniciar los trabajos para reconstruir el puente definitivo

A. Talavera

Alzira

Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:43

El Regimiento de Pontoneros nº 12, del Ejército de Tierra finalizó este viernes el desmontaje del puente Bailey que se instaló en Loriguilla el pasado mes de marzo tras los daños ocasionados por la dana.️

Durante una semana han estado trabajando estos militares para retirar la estructura metálica sobre el barranco del Pozalet que ha servido para permitido garantizar la movilidad entre el casco urbano y la zona de la Loma, facilitando la vida diaria de los vecinos durante estos meses.

Cabe recordar que el puente que atravesaba este cauce fue destrozado por la dana y por ello se buscó una solución provisional ya que la reconstrucción necesitaba más tiempo. El 1 de agosto se abrió al tráfico y para peatones el otro puente que también sufrió daños por la inundación, que conecta el casco urbano con la estación de Renfe y REVA, por lo que ya existe un paso y no es necesario el puente militar.

Con la retirada de la estructura que construyeron los pontoneros también se permite el inicio de los trabajos para reconstruir el puente de la Loma, uno de los que queda pendiente por parte de la conselleria.

Los militares del Regimiento de Pontoneros número 12 han estado alojados en el pabellón deportivo durante la semana que ha durado el desmontaje y el último día la localidad de Loriguilla realizó una comida de hermandad, con paella, para agradecerles la labor realizada tras la dana.

