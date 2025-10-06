Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Representantes de los Ayuntamientos junto a la balsa de laminación. LP

Loriguilla y Riba-roja recibe la balsa de laminación para frenar las embestidas del Pozalet

La lámina incluye pozos filtrantes y da servicio a dos polígonos industriales

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:52

Los Ayuntamientos de Loriguilla y Riba-roja han recepcionado este mañana la balsa de laminación situada en el nuevo polígono industrial. Se trata de un depósito que incluye pozos filtrantes, integrado en los sistemas urbanos de drenaje sostenible.

Su finalidad es retener y filtrar el agua de lluvia de los sectores industriales para evitar inundaciones y sobrecargas en el barranco del Pozalet , una actuación fundamental para el desarrollo de los sectores industriales 11 y 12 de Loriguilla y Masía de San Rafael en Riba-roja, ya que garantiza seguridad hidráulica y sostenibilidad ambiental, cumpliendo con las peticiones de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Para la alcaldesa de Loriguilla, Montse Cervera, se trata de «un paso más para seguir impulsando un crecimiento industrial ordenado, seguro y preparado para el futuro».

