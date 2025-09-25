Loriguilla adquiere tres grupos electrógenos para prepararse ante posibles catástrofes Estos aparatos se instalarán en edificios esenciales como el ayuntamiento, el pozo y el pabellón deportivo

A. Talavera Alzira Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:50

Loriguilla fue uno de los municipios afectados por la dana el pasado mes de octubre y además de estar llevando a cabo tareas de reconstrucción el Ayuntamiento quiere estar preparado en previsión de posibles catástrofes similares a la del año pasado.

Por ello, desde el consistorio se han ido tomando diversas medidas para paliar y minimizar los inconvenientes que causan las riadas y por ello ha adquirido tres grupos electrógenos a través de una subvención de la Diputación de Valencia.

Estos aparatos garantizarán el suministro eléctrico en tres edificios municipales esenciales. Uno de ellos se instalarán en el ayuntamiento ya que es necesario mantener la gestión y la comunicación con los vecinos; otro en el pabellón deportivo porque es importante mantener instalaciones preparadas para albergar a quienes lo soliciten con duchas y baños de emergencias. Y el tercero se coloca en el pozo de agua para asegurar que el motor siga funcionando para que los vecinos tengan garantizado el suministro de agua.

Además, la Casa de la Cultura cuenta con baterias de respaldo para asegurar el suministro básico de electricidad en situaciones de urgencia. También en el nuevo colegio, inaugurado recientemente, hay instalado un grupo electrógeno para estos casos.

Por otra parte, Loriguilla cuenta con un nuevo depósito de agua, salidas y aliviaderos en toda la avenida García Berlanga junto al barranco, nuevas rejillas y colectores más amplios para el desagüe de las calles para estar preparados ante futuras emergencias climáticas.

Por otra parte, ha comenzado la construcción del nuevo puente de la Loma que dispondrá de un ojo de mayor capacidad y se ha cableado y enterrado la línea de media tensión así como se prevé la instalación de una nueva línea norte que suministrará electricidad a la población. Medidas que van encaminadas a que la localidad esté más preparada por si se repite una catástrofe como la vivida el año pasado.