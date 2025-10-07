Llíria trabaja en caminos y en obras de contención para culminar la reconstrucción Los esfuerzos se centraron en tener los canales limpios para el otoño mientras se avanza en adecuar infraestructuras

Uno de los municipios situados más al norte de la provincia de Valencia y también afectado por la dana fue Llíria que como en la mayoría de casos los daños se centraron en las infraestructuras viarias rurales, donde muchas explotaciones agrarias y ganaderas, así como algún núcleo de población, quedaron aisladas por la desaparición de muchos caminos rurales ubicados en la zona entre Benaguasil y Pedralba. En menor medida,algunos edificios y equipamiento públicos quedaran deteriorados por el paso del temporal y que ya se han reparado con intervenciones puntuales.

El grueso de las ayudas recibidas por el Ayuntamiento,1,4 millones del Ministerio de Política Territorial se va destinar a la red viaria rural, para la reparación y acondicionamiento de diversos caminos del término municipal. Este proyecto está en fase de redacción de proyecto y en breve se licitarán las obras.

Según explica el concejal de Política Territorial y Caminos, Paco García, también hay otras ayudas principalmente del Gobierno de España distribuidas en varios programas.

Con los 600 mil euros del Ministerio de Transición Ecológica se han contratado diversos medios personales para realizar acciones, tanto en zona rurales como en el casco urbano. El Ayuntamiento ha creado tres brigadas con el personal contratado y personal propio, destinándolo a reparar y acondicionar parques y jardines, obras y servicios municipales y atender la red viaria de caminos rurales.

Una de las primeras acciones ha consistido en el limpiado de basura, hierbas, tierra y vertidos, de todo el canal de prevención de lluvias que va desde la calle del Beaterio a Santa Bárbara, pasando por la Torreta, San Miguel y el Barranquet. Para que este otoño, y en previsión de nuevos temporales, esté en perfecto estado de servicio. Los trabajos, que han sido coordinados por la Brigada de Caminos se han desarrollado por

fases y tramos del canal, procediendo en un primer lugar a retirar todos los muebles, enseres, y voluminosos que se habían depositado en el mismo, para acto seguido proceder a la limpieza de malas hierbas y vaciar el cuenco del canal de la tierra que se ha ido sedimentando estos últimos años.

Además, a través de una inversión del Ministerio de Juventud, Llíria está llevando a cabo la recuperación de instalaciones y zonas de participación, socialización y ocio público de niños y jóvenes como la rehabilitación de l'Espai Jove, la rehabilitación de los patios exteriores de los colegios públicos de la localidad y la rehabilitación de edificios municipales como el edificios Multiusos, teatro Llar de les Persones Majors, biblioteca.

Por otra parte, con la ayuda de la Conselleria de Agricultura se ha procedido a la señalización y balizamiento del paso de la Rambla Castellarda a la altura de Domeño, mientras que la subvención de la Diputación de Valencia ha servido para la contratación de personal técnico para la supervisión de todas las obras que se vayan a llevar a cabo en relación a los trabajos de reconstrucción.