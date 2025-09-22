Llíria recepciona las obras de la carretera de Vilamarxant (CV-3706) Se ha mejorado el firme y la señalización, así como se ha construido una glorieta de entrada al cementerio y dos accesos a los aparcamientos y el Camino del Barranco las Ollas

Manuel García Llíria Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:07

El Ayuntamiento de Llíria, en colaboración con la Diputación de Valencia, ha llevado a cabo la primera intervención de mejora en la carretera de Vilamarxant (CV-3706), un vial que ha pasado a ser urbano y que interconecta la capital comarcal con los municipios de Benaguasil, Vilamarxant y la autovía CV-50.

Según ha explicado el concejal de Movilidad Sostenible de Llíria, Paco García, «esta actuación ha supuesto una mejora en la seguridad vial de esta carretera, ya que sobre la misma hacía más de 30 años que no se había realizado ningún mantenimiento y puesta a punto».

La obra ha consistido en la mejora del pavimento en un tramo viario de unos 2,5 kilómetros, que además de dar servicio a los vecinos y vecinas de la localidad de Llíria y de la comarca, soporta también un volumen considerable de vehículos pesados que acceden por la misma a la CV-50 dirección a la A-3.

García ha señalado que, «dentro de las mejoras introducidas en la intervención se ha construido una nueva glorieta en la zona más urbana que da acceso al cementerio, así como se han mejorado los accesos a este último y al vial del Camino del Barranco las Ollas que circunvala la localidad».

Al acto de recepción de las obras han asistido la vicepresidenta segunda de la Diputación de Valencia y responsable del Área de Carreteras, Reme Mazzolari, así como el alcalde de Llíria Paco Gorrea y el propio concejal de Movilidad, Paco García, junto a otros miembros de la Corporación municipal, asistidos todos ellos por el personal técnico tanto de la diputación provincial como del propio ayuntamiento.

Para el alcalde de Llíria, Paco Gorrea, «el objetivo de mejorar y actualizar esta vía principal de comunicación se ha cumplido en esta primera intervención, ya que aún está pendiente una segunda fase, que servirá para mejorar la seguridad y consolidación del puente que hay cerca de la Buitrera, a través del cual pasa la vía verde y carril bici que también conecta las poblaciones vecinas de la comarca».