Llíria aumenta un 7% su presupuesto que asciende a 26,9 millones para 2026 El alcalde Paco Gorrea ha señalado que es «una expresión clara del modelo de ciudad que queremos»

M. García Llíria Martes, 2 de diciembre 2025, 10:33

El Ayuntamiento de Llíria tendrá un presupuesto de 26.916.677 euros para 2026, lo que supone un incremento del 7% respecto al ejercicio anterior. Las cuentas públicas fueron aprobadas en la sesión plenaria celebrada este lunes, con el apoyo de los grupos del equipo de Gobierno, Compromís-MOVE y PSOE, y los votos en contra del PP y de VOX.

El alcalde Paco Gorrea ha señalado que el presupuesto «es una expresión clara del modelo de ciudad que queremos, una Llíria transformadora que protege a las personas, refuerza los servicios públicos, apuesta por la seguridad y la sostenibilidad, impulsa la economía local y el empleo, y moderniza el municipio».

El primer edil ha destacado que la carga fiscal para la ciudadanía «se aligera con la reducción de un 13% de la tasa de basura, a lo que se suman las bonificaciones del 2% por domiciliación de diversos impuestos que ya implementamos el pasado año».

Además, «mantenemos el esfuerzo inversor que junto a los 696.000 presupuestados este ejercicio se añaden las actuaciones plurianuales previstas en el Plan Municipal de Inversiones 2023-2027, que contemplan más de 16 millones de euros para toda la legislatura, con proyectos que ya están finalizados, algunos en ejecución y otros que empezarán en breve». Éstos incluyen obras en infraestructuras educativas, espacios deportivos, entorno urbano de barrios y urbanizaciones, y equipamientos culturales, entre otros.

Por otro lado, Paco Gorrea ha resaltado que las personas «están en el centro de nuestras políticas y se destinarán, para ello, más de 2 millones de euros a servicios sociales y 700.000 euros al área de educación».

En otros ámbitos, ha valorado la inversión en seguridad ciudadana con más de 2,7 millones de euros para la Policía Local, que contribuirán a incrementar y modernizar sus recursos, así como los 800 mil euros para la mejora del transporte urbano, la reordenación del tráfico, los itinerarios ciclo-peatonales y los caminos rurales, e igualmente 1,5 millones de euros para eficiencia energética.

«El presupuesto está diseñado para una ciudad donde vivir y crecer, por ello apostamos por un modelo de desarrollo que impulse la economía local e invertiremos más de 650 mil euros en su tejido productivo y comercial, al mismo tiempo que se destinan más de 2 millones de euros al importante patrimonio cultural, turístico y festivo de nuestro municipio», ha manifestado el alcalde edetano.

Por último, Paco Gorrea ha señalado que la mejora de los servicios públicos «es una prioridad estratégica de este Gobierno y hemos aumentado significativamente las partidas destinadas a la limpieza viaria, recogida de residuos y mantenimiento de parques y jardines».