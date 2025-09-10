Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Dos atracadores disfrazados de basureros roban 120.000 euros en un banco en Valencia
Personas mayores caminan por las calles de l'Eliana. LP

L'Eliana solicita la puesta en marcha del programa 'Menjar a Casa' para mayores de 65 años

El servicio se pondría en marcha a partir de julio de 2026

Manuel García

L'Eliana

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:10

El Ayuntamiento de l'Eliana, a través de la concejalía de Políticas Sociales, ha solicitado formalmente a la Generalitat Valenciana la inclusión del municipio en el programa autonómico 'Menjar a Casa', destinado a garantizar una alimentación saludable y equilibrada a las personas mayores en situación de dependencia o riesgo de vulnerabilidad.

Según los datos del padrón municipal de mayo de 2025, l'Eliana cuenta con un 20,96% de vecinos y vecinas mayores de 65 años. De estas personas mayores, 736 viven solas, lo que supone un 16,54%. Estas cifras muestran la necesidad de reforzar los recursos sociales dirigidos a este sector de la población.

'Menjar a Casa' tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas mayores, fomentando su autonomía y favoreciendo que puedan permanecer en su entorno habitual el mayor tiempo posible, previniendo procesos de institucionalización. El Ayuntamiento ha solicitado la puesta en funcionamiento de este servicio a partir de julio de 2026. La Generalitat Valenciana financiaría el 56% del coste de los menús diarios, correspondiente a 3,34 euros por menú en días laborables, mientras que el consistorio asumiría el porcentaje restante.

«Con esta iniciativa queremos dar una respuesta directa a una de las necesidades sociales más urgentes de nuestro municipio: la atención y el bienestar de nuestras personas mayores», ha destacado la concejala del área, Isabel Montaner.

Con su incorporación al contrato programa 2025-2028, l'Eliana reafirma su compromiso de poner a las personas en el centro de las políticas sociales y continuar trabajando por una sociedad más justa, inclusiva y solidaria.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un vecino reduce y desarma a un hombre que atacó con un machete a su mujer en Benicalap
  2. 2 Ordenan la detención de un mecánico por violar a una clienta en su taller de Valencia
  3. 3 Aemet anuncia el último coletazo de lluvias en la Comunitat antes de un cambio radical del tiempo
  4. 4 Abren un expediente a los policías que no intervinieron ante la agresión de un guardia civil a una joven en Oliva
  5. 5 La actriz Úrsula Corberó, embarazada de su primer hijo con Chino Darín
  6. 6

    La maraña judicial del excomisionado José María Ángel
  7. 7

    Las carencias del SAIH en este temporal: marca alerta roja en el Poyo cuando el cauce está vacío
  8. 8 La espectacular fiesta en la villa de Josita Boluda en Benicàssim
  9. 9

    LaLiga incumple su reglamento para favorecer al Barça y accede a que juegue ante el Valencia en el Johan Cruyff
  10. 10

    El Supremo sienta en el banquillo al fiscal general y le impone 150.000 euros de fianza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias L'Eliana solicita la puesta en marcha del programa 'Menjar a Casa' para mayores de 65 años

L&#039;Eliana solicita la puesta en marcha del programa &#039;Menjar a Casa&#039; para mayores de 65 años