L'Eliana participa en la gala de la Diputación de València que premia el uso del valenciano en el comercio local El acto ha reunido a representantes institucionales, asociaciones comerciales y numerosos establecimientos ganadores de toda la provincia

Manuel García L'Eliana Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:47 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de l'Eliana ha estado presente en la gala de entrega de los Premios de uso del valenciano en el comercio local 2024, una iniciativa impulsada por la Diputación de València que tiene como objetivo poner en valor el papel fundamental del comercio de proximidad en la difusión y normalización de la lengua propia.

En esta edición, el galardón recayó en la heladería La Caseta, un establecimiento arraigado en l'Eliana que ha hecho del valenciano un elemento clave de su comunicación con la clientela, tanto en la rotulación y materiales informativos como en la atención personal. El premio reconoce no solo la elige de la lengua como herramienta de trabajo, sino también su apuesta para mantener viva la cultura valenciana a través de un proyecto comercial que combina tradición, innovación e identidad propia.

Durante la gala, la Diputación ha anunciado la importancia de los premios, que vuelve a ofrecer a los comercios locales de toda la provincia —incluida l'Eliana— la oportunidad de presentar sus candidaturas. El objetivo es continuar consolidando un tejido comercial que sea a la vez competitivo y respetuoso con la riqueza lingüística y cultural del territorio.

La concejala de Promoción del Valenciano, Isabel Montaner Borja, ha destacado la importancia de esta iniciativa: «Es un orgullo ver como nuestros comercios apuestan por el valenciano en su día a día. Estos premios son un reconocimiento merecido, pero también un estímulo para continuar trabajando en la defensa y promoción de nuestra lengua en todos los ámbitos de la vida social y económica».

Desde el Ayuntamiento de l'Eliana se anima todos los establecimientos del municipio a participar en la convocatoria de 2025, y a ver en el valenciano no solo una herramienta de comunicación, sino también un elemento de proximidad, cohesión e identidad colectiva que refuerza el vínculo entre comercio y ciudadanía