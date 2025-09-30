L'Eliana instala una cámara de control en el barranco de Mandor para medir el caudal de agua El dispositivo busca proteger la seguridad de las familias que viven junto al cauce

M. García L'Eliana Martes, 30 de septiembre 2025, 16:07

El Ayuntamiento de l'Eliana ha puesto en funcionamiento recientemente una cámara de control en el barranco de Mandor, a la altura del barrio de la Estación, con el objetivo de medir en tiempo real el caudal de agua y reforzar la seguridad de los vecinos que viven en la zona próxima al cauce.

El sistema, con visión nocturna y dotada de infrarrojos, permitirá un seguimiento permanente del barranco, ofreciendo datos actualizados y de gran utilidad para la toma de decisiones en caso de episodios de fuertes lluvias o riesgo de desbordamiento.

El alcalde, Salva Torrent, ha explicado que esta actuación es un paso más en la estrategia de prevención y protección civil. «Con la llegada de las lluvias, es fundamental contar con herramientas que nos permitan reaccionar, día y noche, con rapidez y eficacia, así como ofrecer mayor tranquilidad a las familias que viven junto al barranco», ha afirmado.