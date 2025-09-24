Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Rey evita hablar de genocidio en Gaza pero denuncia los «actos aberrantes» de Israel: «Detengan ya esta masacre»
Acto de firma del acuerdo. LP

L'Eliana firma el primer convenio con las Fallas para mejorar la convivencia ciudadana y el descanso vecinal

Un acuerdo histórico que regula la organización de los actos falleros y garantiza el equilibrio entre la fiesta y el respeto a la ciudadanía

Manuel García

L'Eliana

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:04

El Ayuntamiento de l'Eliana y las cuatro comisiones falleras del municipio (Antic Molí-Les Casetes, Mercat, Verge del Carme y Josep Antoni, Puríssima i Major) han firmado por primera vez un convenio marco de colaboración que regula la organización y celebración de los actos falleros en la localidad.

El acuerdo, firmado en la tarde de este martes, tiene como objetivo conciliar el apoyo municipal a la fiesta de las Fallas con el respeto a la convivencia ciudadana y al descanso vecinal. Para ello, se establecen criterios claros sobre horarios, uso de la vía pública, instalación de carpas y escenarios, actividades musicales y uso responsable de la pirotecnia, así como la obligación de mantener los espacios públicos limpios después de cada actividad.

Según ha explicado el alcalde, Salva Torrent, «se trata de un convenio histórico, porque por primera vez unimos esfuerzos en un marco común y regulado. El objetivo no es otro que garantizar que esta fiesta tan arraigada pueda desarrollarse con todo su esplendor, pero siempre desde el respeto a la convivencia y al descanso del vecindario».

Torrent ha destacado además que «con este convenio damos seguridad jurídica a las fallas, establecemos canales claros de colaboración y, al mismo tiempo, reforzamos la imagen de unas fiestas responsables, modernas e integradoras. Estoy convencido de que será un paso muy positivo tanto para las comisiones como para el conjunto de la ciudadanía».

El texto contempla igualmente la colaboración del Ayuntamiento en la cesión de material, la coordinación con la Policía Local para el cierre de calles y la supervisión de los actos, así como el compromiso de las comisiones de respetar los horarios y normas establecidas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El coladero de coca del puerto de Valencia: lucha de clanes, ganchos perdidos y manzanas podridas
  2. 2 Así cayó el cártel de droga del puerto de Valencia: ocho agentes infiltrados y siete alijos de cocaína «controlados»
  3. 3 Este es el horno que ha sido premiado con el mejor pan de Valencia
  4. 4

    La Zona de Bajas Emisiones en Valencia, a dos meses de empezar a multar
  5. 5 El Valencia sufre una acción que todavía no se había vivido en España
  6. 6

    Batalla legal por la Pérgola: Valencia se agarra al histórico kiosko
  7. 7 La Policía Nacional detiene al hombre que mató a otro a tiros por una venganza pasional en Alaquàs
  8. 8 Intervenidos 814 kilos de cocaína y cuatro detenidos en otra operación antidroga en el puerto de Valencia
  9. 9 El «Vinícius balón de playa» se canta en el Ciutat de Valencia y el futbolista responde con otra provocación
  10. 10 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias L'Eliana firma el primer convenio con las Fallas para mejorar la convivencia ciudadana y el descanso vecinal

L&#039;Eliana firma el primer convenio con las Fallas para mejorar la convivencia ciudadana y el descanso vecinal