L'Eliana celebrará los Premios al Mérito Deportivo 2025 con 18 galardonados El municipio reconocerá los logros de sus deportistas este viernes 26 en el pabellón central del polideportivo

M. García L'Eliana Martes, 23 de septiembre 2025, 16:29

L'Eliana se prepara para vivir el próximo viernes 26 de septiembre una de las citas más especiales del calendario deportivo: los Premios al Mérito Deportivo 2025, que este año reconocen el talento, el esfuerzo y la trayectoria de 18 premiados y premiadas en tres grandes categorías: deportistas individuales, equipos y homenajes a toda una vida dedicada al deporte.

La gala, que tendrá lugar a las 20 horas en el pabellón central, estará marcada por el espectáculo y la emoción. El público podrá disfrutar de vídeos, actuaciones en directo y momentos únicos con figuras destacadas del deporte valenciano. La atleta elianera Concha Montaner, el jugador del Valencia CF, Diego López, el exjugador internacional de baloncesto, Nacho Rodilla, y el Presidente de la Federación Española de Baile Deportivo, el también elianero Luis Vañó, serán los encargados de entregar los galardones.

En total, 11 deportistas individuales que han logrado éxitos nacionales e internacionales recibirán su reconocimiento en disciplinas tan diversas como patinaje artístico, judo, natación adaptada, gimnasia rítmica y acrobática, kárate, waterpolo, triatlón o tiro con arco.

También subirán al escenario cinco equipos locales que han conseguido ascensos históricos en baloncesto, fútbol y voleibol, consolidando a l'Eliana como una auténtica cantera de deportistas y colectivos competitivos.

Finalmente, se rendirá homenaje a dos figuras vinculadas para siempre al deporte local: Ramón Chisvert «El Gat», por su trayectoria en la pilota valenciana, y Pepe Marco, referente del fútbol elianero. Con ellos, el Ayuntamiento quiere reconocer la dedicación de quienes han sido maestros y ejemplos para generaciones enteras.

El edil de Deportes, Vicente Zamora, ha subrayado que «estos premios son una celebración colectiva del talento deportivo que tenemos en l'Eliana, de la constancia de nuestros clubes y del compromiso de familias y escuelas», al tiempo que ha invitado a toda la ciudadanía a acudir a la gala y compartir un momento único con los galardonados.