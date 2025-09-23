Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El PSPV arranca con ataques a Mazón por la dana: «Es usted el presidente más indigno»
Cartel de la gala. LP

L'Eliana celebrará los Premios al Mérito Deportivo 2025 con 18 galardonados

El municipio reconocerá los logros de sus deportistas este viernes 26 en el pabellón central del polideportivo

M. García

L'Eliana

Martes, 23 de septiembre 2025, 16:29

L'Eliana se prepara para vivir el próximo viernes 26 de septiembre una de las citas más especiales del calendario deportivo: los Premios al Mérito Deportivo 2025, que este año reconocen el talento, el esfuerzo y la trayectoria de 18 premiados y premiadas en tres grandes categorías: deportistas individuales, equipos y homenajes a toda una vida dedicada al deporte.

La gala, que tendrá lugar a las 20 horas en el pabellón central, estará marcada por el espectáculo y la emoción. El público podrá disfrutar de vídeos, actuaciones en directo y momentos únicos con figuras destacadas del deporte valenciano. La atleta elianera Concha Montaner, el jugador del Valencia CF, Diego López, el exjugador internacional de baloncesto, Nacho Rodilla, y el Presidente de la Federación Española de Baile Deportivo, el también elianero Luis Vañó, serán los encargados de entregar los galardones.

En total, 11 deportistas individuales que han logrado éxitos nacionales e internacionales recibirán su reconocimiento en disciplinas tan diversas como patinaje artístico, judo, natación adaptada, gimnasia rítmica y acrobática, kárate, waterpolo, triatlón o tiro con arco.

También subirán al escenario cinco equipos locales que han conseguido ascensos históricos en baloncesto, fútbol y voleibol, consolidando a l'Eliana como una auténtica cantera de deportistas y colectivos competitivos.

Finalmente, se rendirá homenaje a dos figuras vinculadas para siempre al deporte local: Ramón Chisvert «El Gat», por su trayectoria en la pilota valenciana, y Pepe Marco, referente del fútbol elianero. Con ellos, el Ayuntamiento quiere reconocer la dedicación de quienes han sido maestros y ejemplos para generaciones enteras.

El edil de Deportes, Vicente Zamora, ha subrayado que «estos premios son una celebración colectiva del talento deportivo que tenemos en l'Eliana, de la constancia de nuestros clubes y del compromiso de familias y escuelas», al tiempo que ha invitado a toda la ciudadanía a acudir a la gala y compartir un momento único con los galardonados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cae el cártel del puerto de Valencia en una macrooperación con 80 detenidos
  2. 2 Así cayó el cártel de droga del puerto de Valencia: ocho agentes infiltrados y siete alijos de cocaína «controlados»
  3. 3 Un ciberataque ruso al Ayuntamiento de Valencia afecta al riego del Jardín del Turia
  4. 4

    La Zona de Bajas Emisiones en Valencia, a dos meses de empezar a multar
  5. 5

    De negocio centenario en el centro histórico de Valencia a supermercado
  6. 6

    El futuro del Valencia: Chen muestra el camino a Lim
  7. 7 La Policía Nacional detiene al hombre que mató a otro a tiros por una venganza pasional en Alaquàs
  8. 8 Confiesa la violación a una joven en una discoteca de Valencia
  9. 9

    Una patrulla vecinal en Alfarb detiene a un ladrón que ha cometido más de 100 robos
  10. 10 El barrio de Valencia donde una de cada 5 viviendas se alquila en menos de 24 horas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias L'Eliana celebrará los Premios al Mérito Deportivo 2025 con 18 galardonados

L&#039;Eliana celebrará los Premios al Mérito Deportivo 2025 con 18 galardonados