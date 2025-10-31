L'Eliana celebra su tercera jornada de Rendición de Cuentas con un más de un 60% de los compromisos cumplidos El encuentro con la ciudadanía sirvió al equipo de gobierno para dar cuenta de su gestión pasada la primera mitad de la legislatura

M. García Valencia Viernes, 31 de octubre 2025, 13:15

El Ayuntamiento de l'Eliana celebró este jueves una nueva jornada de Rendición de Cuentas, un encuentro abierto con la ciudadanía en el que el alcalde y el equipo de gobierno presentaron los avances del Plan de Actuación Municipal 2023-2027, repasando las acciones realizadas, las que están en marcha y los compromisos pendientes de ejecución.

Durante el acto, el alcalde, Salva Torrent, destacó que éste «es un compromiso con la responsabilidad pública y con la ciudadanía», subrayando que la transparencia, la participación ciudadana y el gobierno abierto son pilares fundamentales de la gestión municipal.

El informe presentado refleja una gestión activa y comprometida: el 60% de los 118 compromisos ya se ha cumplido, el 35% está en ejecución, ya sea en una fase inicial o avanzada y solo el 5 % queda pendiente de inicio. Entre los compromisos ya cumplidos destacan la inauguración de la nueva Casa de la Cultura, la creación de nuevas zonas deportivas y espacios verdes o la puesta en funcionamiento de la Oficina de Atención Ciudadana. También se han ampliado los programas de empleo y formación, se han reforzado los servicios sociales y la seguridad ciudadana, y se ha avanzado en la digitalización de la administración, consolidando a l'Eliana como un municipio referente en sostenibilidad, transparencia e innovación.

No obstante, todavía quedan retos importantes de cara al final de la legislatura como la construcción del nuevo Centro de Día, la renaturalización del Barranco de Mandor, la ampliación del CEIP El Garbí y la conclusión de las obras de la Torre del Virrey como nuevo espacio cultural. Asimismo, se continuará trabajando en la búsqueda de modelos de transporte y vivienda más sostenible, en mejora de los accesos, en nuevos carriles bici y zonas peatonales, reforzando el compromiso con la sostenibilidad. En el ámbito social y comunitario, se prevé la aprobación del Plan de Actividad Física y Deporte, la implantación del programa 'Menjar a casa' y la creación del Casal de la Festa y el Hotel de Asociaciones.

En la segunda parte del acto, los vecinos y vecinas asistentes tuvieron la oportunidad de formular preguntas y trasladar directamente a los concejales sus inquietudes, propuestas y sugerencias, contribuyendo así al diálogo y a la mejora continua de los servicios municipales para seguir construyendo, entre todos, una l'Eliana mejor.

El informe completo está disponible para su consulta en la web www.lelianapam.es, donde cualquier persona podrá hacer seguimiento en tiempo real del grado de cumplimiento de los compromisos y consultar los indicadores actualizados. Este visor digital se actualizará periódicamente para garantizar un acceso transparente y permanente a la información pública.

El Ayuntamiento reafirma así su voluntad de mantener un diálogo abierto y constante con la ciudadanía, invitando a vecinos y vecinas a seguir participando con propuestas y sugerencias a través del correo participacio@leliana.es.