Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Policía Nacional detiene al hombre que mató a otro a tiros por una venganza pasional en Alaquàs
Foto de familia del acto. LP

'Henko', del equipo Hijos de Mamamalísima, triunfadora en la Sección 72 Horas de l'Eliana Cinema

La novena edición del Festival de Cortometrajes L'Eliana Cinema concluyó con una gala en la que se rindió homenaje a la actriz elianera Lola Moltó

M. García

L'Eliana

Martes, 23 de septiembre 2025, 14:02

El sábado 20 de septiembre, el Auditorio Municipal de l'Eliana se convirtió en punto de encuentro para los amantes del cine. A las 19 horas dio comienzo el acto en el que se anunciaron los cortometrajes premiados de esta edición. La sala se llenó de público, así como de los equipos participantes en los rodajes, que fueron recibidos con la música en directo del grupo Petit Comité.

La gala fue presentada por la actriz María Minaya, quien dio la bienvenida y cedió la palabra a Sofía Gallo, presidenta de la Asociación Cultural Lecinema, entidad organizadora del festival con el apoyo del Ayuntamiento de l'Eliana. Gallo invitó al escenario a la concejala de Cultura y Educación, Eva Santa Fe, para entregar los galardones de la sección Cinema a l'Escola. La Espiral Daurada al mejor cortometraje de esta categoría fue para el corto 'Sin permiso', realizado por estudiantes del IES Dalmau Berenguer, de Catarroja.

La sección 72 horas, que reta a rodar un cortometraje en tan solo tres días incluyendo un objeto obligatorio —este año una pluma—, también celebró a sus ganadores. El primer premio, dotado con 2.000 euros y el trofeo de la Espiral Daurada, fue para el corto 'Henko', del equipo Hijos de Mamamalísima. La entrega corrió a cargo del alcalde de l'Eliana, Salva Torrent, quien felicitó a los premiados y aprovechó para manifestar su condena al genocidio de Gaza, gesto que compartieron otros equipos distinguidos con premios.

Uno de los galardones más esperados, el Premio del Público, recayó en 'El día que salí de la cueva', de Pau Moncho, entregado por el cineasta y director de los Cines Babel, Antonio Such. En ese momento se anunció que los Cines Babel dedicarán una jornada a la proyección de los cortometrajes premiados en L'Eliana Cinema, noticia que fue recibida con entusiasmo y aplausos por los numerosos cineastas presentes.

En el transcurso de la Gala se rindió un emotivo homenaje a la actriz Lola Moltó, vecina de l'Eliana, por su extensa y reconocida trayectoria profesional en las artes escénicas

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cae el cártel del puerto de Valencia en una macrooperación con 80 detenidos
  2. 2 Un ciberataque ruso al Ayuntamiento de Valencia afecta al riego del Jardín del Turia
  3. 3 Así cayó el cártel de droga del puerto de Valencia: ocho agentes infiltrados y siete alijos de cocaína «controlados»
  4. 4 Confiesa la violación a una joven en una discoteca de Valencia
  5. 5

    La Zona de Bajas Emisiones en Valencia, a dos meses de empezar a multar
  6. 6 «Tuve un ataque de ansiedad. Mi salud mental va a peor. No puedo con esto»
  7. 7 El barrio de Valencia donde una de cada 5 viviendas se alquila en menos de 24 horas
  8. 8 El último milagro de Cavadas: opera de la rodilla a un paciente con tejidos de su tobillo
  9. 9

    Nuevo revés para la automoción valenciana: una empresa de Paterna despedirá a 190 empleados
  10. 10

    De negocio centenario en el centro histórico de Valencia a supermercado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias 'Henko', del equipo Hijos de Mamamalísima, triunfadora en la Sección 72 Horas de l'Eliana Cinema

&#039;Henko&#039;, del equipo Hijos de Mamamalísima, triunfadora en la Sección 72 Horas de l&#039;Eliana Cinema