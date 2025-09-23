'Henko', del equipo Hijos de Mamamalísima, triunfadora en la Sección 72 Horas de l'Eliana Cinema La novena edición del Festival de Cortometrajes L'Eliana Cinema concluyó con una gala en la que se rindió homenaje a la actriz elianera Lola Moltó

El sábado 20 de septiembre, el Auditorio Municipal de l'Eliana se convirtió en punto de encuentro para los amantes del cine. A las 19 horas dio comienzo el acto en el que se anunciaron los cortometrajes premiados de esta edición. La sala se llenó de público, así como de los equipos participantes en los rodajes, que fueron recibidos con la música en directo del grupo Petit Comité.

La gala fue presentada por la actriz María Minaya, quien dio la bienvenida y cedió la palabra a Sofía Gallo, presidenta de la Asociación Cultural Lecinema, entidad organizadora del festival con el apoyo del Ayuntamiento de l'Eliana. Gallo invitó al escenario a la concejala de Cultura y Educación, Eva Santa Fe, para entregar los galardones de la sección Cinema a l'Escola. La Espiral Daurada al mejor cortometraje de esta categoría fue para el corto 'Sin permiso', realizado por estudiantes del IES Dalmau Berenguer, de Catarroja.

La sección 72 horas, que reta a rodar un cortometraje en tan solo tres días incluyendo un objeto obligatorio —este año una pluma—, también celebró a sus ganadores. El primer premio, dotado con 2.000 euros y el trofeo de la Espiral Daurada, fue para el corto 'Henko', del equipo Hijos de Mamamalísima. La entrega corrió a cargo del alcalde de l'Eliana, Salva Torrent, quien felicitó a los premiados y aprovechó para manifestar su condena al genocidio de Gaza, gesto que compartieron otros equipos distinguidos con premios.

Uno de los galardones más esperados, el Premio del Público, recayó en 'El día que salí de la cueva', de Pau Moncho, entregado por el cineasta y director de los Cines Babel, Antonio Such. En ese momento se anunció que los Cines Babel dedicarán una jornada a la proyección de los cortometrajes premiados en L'Eliana Cinema, noticia que fue recibida con entusiasmo y aplausos por los numerosos cineastas presentes.

En el transcurso de la Gala se rindió un emotivo homenaje a la actriz Lola Moltó, vecina de l'Eliana, por su extensa y reconocida trayectoria profesional en las artes escénicas