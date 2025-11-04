Gátova impulsa 15 puestos de trabajo para los próximos meses «Cada uno que logramos crear tiene un impacto directo en las familias y en la vida diaria del pueblo», ha señalado el alcalde Jesús Salmerón

M. G. Gátova Martes, 4 de noviembre 2025, 09:17

El Ayuntamiento de Gátova continúa apostando por el empleo local y la mejora de los servicios municipales, logrando la creación de 15 puestos de trabajo temporal que se desarrollarán en el municipio durante los próximos meses, gracias a diversas líneas de financiación autonómica y a la colaboración con la Generalitat Valenciana.

Por un lado, tres personas se incorporan este martes, 4 de noviembre, al Ayuntamiento dentro del programa EXPLUS, financiado por LABORA con una subvención de 51.000 euros para un periodo de 11 meses. Estas incorporaciones permitirán reforzar tanto la brigada de limpieza municipal como las tareas administrativas, mejorando la atención ciudadana y el mantenimiento de los espacios públicos.

A ello se suma la brigada forestal EMERGE, compuesta por seis trabajadores, que comenzará previsiblemente a principios de diciembre con una duración de casi siete meses, gracias a una subvención de 68.000 euros concedida igualmente por LABORA. Este programa permitirá mantener y limpiar caminos, prevenir incendios forestales y mejorar el entorno natural del municipio, un ámbito en el que el Ayuntamiento ha intensificado su esfuerzo en los últimos años.

Por último, el Ayuntamiento ha logrado la creación de seis nuevos puestos de trabajo vinculados al Yacimiento Íbero El Torrejón, a través de la empresa adjudicataria de las obras del Proyecto de Estudio Arqueológico, Consolidación, Puesta en Valor y Musealización del Yacimiento Ibérico del Torrejón (Fase IX), financiado con 150.000 euros procedentes de la Presidencia de la Generalitat Valenciana. Estas contrataciones permitirán reforzar los trabajos de excavación, consolidación y dinamización cultural en uno de los principales recursos patrimoniales de Gátova.

Jesús Salmerón Berga, alcalde de Gátova, ha destacado que «estos programas suponen una inyección de empleo muy importante para un municipio pequeño como el nuestro. No solo generan oportunidades laborales, sino que mejoran nuestros servicios, nuestro entorno y nuestro patrimonio».

El alcalde ha añadido que «Gátova está demostrando que con una gestión rigurosa, planificación y búsqueda constante de ayudas, se puede generar empleo y vincularlo a proyectos de futuro. Estas contrataciones no son un parche temporal, sino parte de una estrategia para fortalecer la autonomía local y combatir la despoblación».

«Seguimos siendo beneficiarios de estas subvenciones gracias al esfuerzo añadido de este equipo de gobierno, que no para de pelear por cada programa, cada línea de ayuda y cada proyecto que pueda traer inversión y empleo a nuestro pueblo», ha subrayado Salmerón.

«Cada puesto de trabajo que logramos crear tiene un impacto directo en las familias y en la vida diaria del pueblo. Por eso, seguiremos solicitando todas las ayudas posibles y priorizando programas que combinen empleo, sostenibilidad y desarrollo local», ha concluido el alcalde.

Por su parte, el concejal de Empleo y Personal, Javier Morán, ha subrayado «la importancia de aprovechar todas las líneas de apoyo y subvenciones disponibles para seguir creando puestos de trabajo en el ámbito local y ofrecer oportunidades a nuestros vecinos y vecinas».

Morán ha señalado además que «estos programas nos permiten reforzar los servicios públicos, la limpieza, la atención administrativa y la gestión del entorno natural, al tiempo que damos experiencia y formación a personas desempleadas que pueden encontrar aquí una vía de inserción laboral real».

«Desde el Ayuntamiento seguiremos trabajando para mantener y ampliar estas oportunidades de empleo, buscando la máxima coordinación con LABORA, la Generalitat y la Diputación de Valencia», ha concluido.

Con estas incorporaciones, el Ayuntamiento de Gátova suma un total de 15 contrataciones temporales activas, consolidando su compromiso con el empleo, la formación y el desarrollo económico del municipio.