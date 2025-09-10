Gátova consigue 150.000 euros de la Generalitat para el yacimiento ibérico del Torrejón Según el alcalde, Jesús Salmerón, «esta ayuda permitirá seguir avanzando en su investigación, consolidación y puesta en valor»

M. García Gátova Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:45

Tras los intensos trabajos de gestión realizados por el Ayuntamiento de Gátova y su alcalde, Jesús Salmerón Berga, el municipio ha conseguido una importante subvención de 150.000 euros de Presidencia de la Generalitat Valenciana destinada al Proyecto de Estudio Arqueológico, Consolidación, Puesta en Valor y Musealización del yacimiento ibérico del Torrejón (Fase IX).

Esta concesión ha sido posible gracias a la inclusión de Gátova en la lista de reserva de la convocatoria autonómica, y tras la renuncia de otro ayuntamiento a la ayuda concedida. La Dirección General de Administración Local resolvió, en aplicación de la normativa, asignar el crédito a Gátova, garantizando así la continuidad de las actuaciones en el emblemático yacimiento.

«Es una gran noticia para Gátova y para todo el Camp de Túria. El Yacimiento del Torrejón es uno de nuestros principales tesoros patrimoniales y esta ayuda permitirá seguir avanzando en su investigación, consolidación y puesta en valor. No solo protegemos nuestro pasado, sino que también lo convertimos en motor de desarrollo cultural, educativo y turístico para el presente y el futuro de nuestro pueblo».

«Este resultado es fruto del esfuerzo de gestión municipal y de la firme apuesta de la Generalitat Valenciana por apoyar el patrimonio cultural de interior. Desde el Ayuntamiento seguiremos trabajando para que el Torrejón sea un referente en la investigación y difusión de la cultura ibérica».

Víctor Sánchez, concejal de Cultura, ha agregado que este proyecto «es, sobre todo, un trabajo de consolidación y de protección de las estructuras ibéricas, fundamental para que puedan preservarse y visitarse en condiciones óptimas. Gracias a esta fase, reforzamos la seguridad y la conservación del yacimiento, lo que nos permitirá seguir avanzando hacia una verdadera musealización del Torrejón y hacerlo accesible al público con todas las garantías».

«La cultura y el patrimonio son pilares de nuestra identidad local. Con esta inversión aseguramos que Gátova siga creciendo también desde sus raíces históricas», ha añadido.

Con esta nueva fase, el consistorio da continuidad a un proyecto estratégico que en los últimos años ha situado a Gátova en el mapa de la arqueología ibérica de la Comunitat Valenciana, con actuaciones dirigidas a la investigación científica, la consolidación de estructuras y la musealización del entorno para su visita pública.