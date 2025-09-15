La Fiscalía Provincial archiva la denuncia del alcalde de Vilamarxant contra Ciudadanos El decreto definitivo «desmonta las acusaciones del PP y refuerza la labor de oposición útil de Xavier Jorge y Víctor Sanchis» según la formación naranja

Manuel García Vilamarxant Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:23 | Actualizado 18:45h.

La Fiscalía Provincial de Valencia ha acordado el archivo de las diligencias de investigación que mantenía abiertas contra los concejales de Ciudadanos en Vilamarxant, Xavier Jorge y Víctor Sanchis, tras considerar que no existen indicios suficientes que justifiquen la continuación del procedimiento.

Según han señalado desde Ciudadanos mediante un comunicado, el decreto, fechado el pasado 10 de septiembre y ya notificado a los ediles, establece que los hechos trasladados por el alcalde del Partido Popular no revisten carácter delictivo y, por tanto, no cabe recurso alguno: «Con esta decisión se pone punto y final a un proceso que únicamente perseguía dañar la imagen de dos representantes públicos cuya labor siempre se ha basado en la transparencia, la honestidad y el servicio a los vecinos».

Para Ciudadanos Vilamarxant, esta resolución confirma que «todo formaba parte de una maniobra política orquestada por el Partido Popular con el único fin de incumplir su compromiso de alternancia en la alcaldía y justificar la expulsión de los concejales de Ciudadanos del equipo de gobierno».

Desde la agrupación local se ha subrayado que «el archivo definitivo de la Fiscalía demuestra que las acusaciones eran falsas y que se trataba de un montaje político más del PP para aferrarse al poder. La justicia ha dejado claro que no había nada y que se intentó manipular la opinión pública con fines partidistas».

Ciudadanos quiere agradecer a los afiliados, simpatizantes y vecinos «que han mostrado su confianza durante este tiempo, y reafirma su compromiso de seguir trabajando desde una oposición útil, constructiva y centrada en las personas, frente a la política de desgaste y confrontación del actual alcalde».

Al mismo tiempo, desde Cs Vilamarxant han lamentado «profundamente la actitud del resto de concejales del Partido Popular de Vilamarxant que con su silencio son cómplices necesarios de este plan personalista, partidista y deshonesto que solo persigue el ansia de poder y la necesidad de promocionar de su líder. Todo por encima de la justicia, el honor de sus vecinos y el futuro de su municipio».

Para finalizar, Cs Vilamarxant ha exigido al alcalde Héctor Troyano que se retracte de «todas las acusaciones públicas vertidas en los medios que afectan a nuestra honorabilidad tras haberse demostrado que no se aprecia ningún delito».