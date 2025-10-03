Un estudio decidirá en Vilamarxant si es viable desviar un barranco para proteger viviendas El Ayuntamiento destinará todos los fondos que le queden de las ayudas para una limpieza general de las ramblas

El daño llegó a Vilamarxant la noche del 29 de octubre por tres lugares: el barranco de la Llomaina, donde más perjudicó a las viviendas dado que atraviesa una urbanización, el barranco de la Teulada, que es el que atraviesa el casco urbano y luego, por supuesto, el río Turia.

El Turia está más que presente en el Parque Natural del Turia. No en vano, la sede de la dirección del parque se encontraba en ese municipio. El inmueble de madera fue arrastrado por las aguas y ahora las oficinas funcionan en una nave de la localidad, comenta el alcalde Héctor Troyano, quien destaca la pérdida de una vida humana como el principal perjuicio de la dana.

El día anterior había llovido pero en la jornada de autos comenzó a las cuatro de la tarde. Por la mañana nada. «Fueron sólo 45 minutos, una tromba brutal como nunca había visto». Tuvieron que realizar varios rescates, sobre todo a vecinos de la urbanización de la Rodana y a una pareja que había caído por el borde de un arcén con el coche. «Siniestro total creo que no tenemos ninguna, aquí tenemos en torno a 70 casas afectadas con daños importantes», indica.

Troyano relata que desde el primer momento se hicieron tres grandes contratos de emergencia. «Arreglar caminos para el acceso de las viviendas, el tema del colector para dejar de verter al barranco y la reposición del agua potable». Tras la reparación de dos badenes en Los Olmos, los otros dos se han mejorado con refuerzo para evitar su desaparición con otras lluvias fuertes.

Ahora se quiere emprender una limpieza intensiva de los barrancos. «Todavía quedan muchos arrastres», destaca. En este misma línea, destaca como reivindicación la necesidad de que los cauces se mantengan limpios. La reparación de los caminos está muy adelantada y también destaca que la intervención en los puentes por parte de la Generalitat se hizo muy rápida. «Prácticamente desde un día después vino alguien para comprobar los daños. También de la Diputación». En el Turia, la Confederación del Júcar sigue con las tareas de limpieza para dejar el cauce de la mejor manera posible, tal fue la avalancha de arrastres ese día.

La Conselleria debe construir badenes inundables, dos en Vilamarxant y dos en Riba-roja, según anunció hace poco el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus. «Es lo que deben hacer para que pasen los vehículos de emergencia y evitar lo que ocurría antes», comenta.

Por parte del Ayuntamiento, se muestra convencido de que es necesaria alguna obra de mayor calado que una mera limpieza de cauces. Por ese motivo, indica que encargará un estudio sobre un posible desvío o reducción de daños de alguna manera en caso de inundaciones en el barranco de la Llomaina.

Hasta entonces, considera que los cauces deben estar «limpios y encauzados, eso es fundamental para que funcionen de manera correcta». En cuanto al parque natural, las brigadas de la Conselleria de Medio Ambiente siguen con las tareas de limpieza y todavía no se ha iniciado la reforestación.

Los propietarios de las viviendas están en plena reconstrucción, ayudados también por una línea de ayudas del propio Ayuntamiento para compensar lo que no entraba en las aportaciones del Gobierno y de la Generalitat. En cuanto a las infraestructuras municipales, el mayor daño fue el destrozo de dos kilómetros de colector, con un coste de cinco millones.

También una red de agua potable, dos pasos inundables en el barranco de Teulada y otros dos en el barranco de los Olmos. En instalaciones municipales, los problemas se han concentrado en un muro del albergue, el polideportivo, etc. Prácticamente los 9,85 millones de aportación del Ministerio de Política Territorial ya están «colocados» y a la espera del visto bueno del Gobierno a todas las memorias.

La reconstrucción de los caminos es otro aspecto que destaca el primer edil, para dar servicio tanto a las explotaciones agrarias como a las urbanizaciones de la zona. Además, son la principal herramienta en una respuesta ágil ante un incendio forestal.

El parque natural quedó desmantelado por completo, por lo que esto último se convirtió en una prioridad antes del pasado verano. Eso sí, las infraestructuras de paso de vehículos corresponden a la Generalitat