La Diputación financia la reforma de la calle Colón de la Pobla de Vallbona para evitar inundaciones en el casco urbano El ayuntamiento del municipio del Camp de Túria está llevando a cabo otros proyectos financiados por la corporación provincial, como el del campo de fútbol Mas de Tous o la renovación de parques urbanos

Manuel García La Pobla de Vallbona Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:43 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona ha dado inicio a su ambicioso proyecto de reforma integral de la calle Colón, que supondrá una inversión de más de un millón de euros procedentes del Pla Obert de la Diputació de València. En un decreto publicado el pasado mes de agosto, la corporación provincial dio luz verde a la solicitud del consistorio para que se financiase la reurbanización de una de las principales arterias de la localidad.

Natàlia Enguix, vicepresidenta primera de la Diputación y coordinadora del gran programa inversor provincial, ha resaltado la relevancia de «una obra que tiene como objetivo último evitar inundaciones en el municipio, especialmente en la zona del casco urbano, lo cual repercutirá en la mejora de la seguridad y la calidad de vida de sus vecinas y vecinos».

En la misma línea, el presidente de la corporación provincial, Vicent Mompó, ha subrayado que «la Diputación está poniendo sus recursos a disposición de los alcaldes y alcaldesas para que los 350 millones se traduzcan en mejoras reales en nuestros pueblos y ciudades. Es lo que debemos hacer si queremos ser la institución más próxima a los pueblos y las personas que los habitan».

La reforma integral de la calle Colón servirá principalmente para adecuar la canalización de aguas pluviales y construir un tanque de tormentas, lo cual reducirá el impacto de futuras inundaciones en el centro de la localidad situada en la comarca de Camp de Túria. «Vamos a renovar todos los colectores y las tomas de agua», detalla el concejal de Urbanismo de la Pobla de Vallbona, Juan Aguilar.

Esta actuación se engloba dentro de un proyecto más amplio que se completa con la construcción de un nuevo colector de pluviales en la zona sur del núcleo urbano. El proyecto consiste en la instalación de un colector de pluviales de 1.600 milímetros de diámetro, que comienza en la calle Obispo Cervera, atraviesa la calle Mestre Barona y cruza por debajo la calzada de la Ronda Sur a la altura de la rotonda de salida de Riba-roja (CV-372).

Además de este gran proyecto, el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona está llevando a cabo otras actuaciones gracias al dinero procedente del Pla Obert 2024-2027 de la Diputación. Entre ellas destaca la renovación del césped artificial del campo de fútbol Mas de Tous, una obra que ya está prácticamente finalizada, y que ha supuesto una inversión de más de 200.000 euros. Los trabajos han incluido la instalación, tanto en el campo de fútbol 8 como en el fútbol 11, de un césped artificial de última generación, con un sistema de riego más eficiente.

El equipo de gobierno municipal también está aprovechando la financiación de la institución provincial para acometer la renovación y mejora de tres parques y jardines, tanto en la zona de las urbanizaciones como en el casco urbano de la localidad. Una serie de obras que suponen un desembolso aproximado de 230.000 euros en total.

Por último, a parte de la reurbanización de la calle Colón, la Diputación va a financiar asimismo la remodelación de la calle Poeta Llorente, unos trabajos cuyo inicio se estima para el mes de octubre. Además, está prevista la construcción de un nuevo centro social en la urbanización Cap de l'Horta, del cual ya se ha adjudicado el contrato y se espera que en breve empiecen las obras.

Hay que recordar que, dentro del Pla Obert 2024-2027 de la Diputació de València, al municipio de la Pobla de Vallbona le corresponde una cantidad de 2.304.000 euros, es decir, 480.000 euros más que en el plan anterior. «La realidad es que este nuevo Pla Obert nos otorga mucha más libertad a la hora de planificar y elegir nuestros proyectos. El hecho de que no tengamos los plazos que había antes nos ofrece una mayor agilidad administrativa y ello es de agradecer», indican desde el Ayuntamiento.

Las actuaciones financiadas por la Diputación en la Pobla de Vallbona «definen a la perfección la esencia del Pla Obert, un programa en el que los alcaldes y alcaldesas, junto a sus vecinas y vecinos, deciden las mejoras que deben realizarse en sus municipios, contando con el respaldo económico y el asesoramiento de la Diputación», explica la vicepresidenta y diputada de Cooperación Municipal, Natàlia Enguix.