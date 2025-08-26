Detienen en Vilamarxant a una persona que intentó deshacerse de la droga que portaba durante un control policial Los agentes locales, dentro del operativo de fiestas, arrestaron a un hombre con once dosis de cocaína

A. Talavera Alzira Martes, 26 de agosto 2025, 13:17

La Policía Local de Vilamarxant realizó el pasado jueves, 21 de agosto, la detención de una persona por un presunto delito contra la salud pública de tráfico de drogas.

Este operativo se enmarca dentro de las labores realizadas por los cuerpos de seguridad durante la celebración de los actos taurinos de las fiestas patronales, con el objetivo de evitar el consumo de estupefacientes tanto en la vía pública como en los establecimientos de la localidad.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Ciro Ferrer, explica que «la actuación se ejecutó cuando los agentes y su Unidad Canina realizaban una inspección rutinaria en una cafetería próxima al recorrido taurino». «La persona detenida trató de deshacerse de un monedero en una papelera, una circunstancia que fue observada por los policías y que permitió iniciar, ante las evidencias, el procedimiento de detención», indica el edil.

Este monedero contenía 11 dosis individuales de cocaína, así como una cantidad de 208 euros distribuidos en billetes de 20, 10 y 5 euros. Hay que destacar que la Policía Local de Vilamarxant, hasta la fecha actual, ha interpuesto un total de 34 denuncias en base a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana por consumo de estupefacientes durante las Fiestas Patronales 2025.

Desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias se recalca, además, el gran trabajo de los cuerpos de seguridad durante estas fiestas patronales, realizando otras 20 denuncias más por otras tipologías de delitos, como alteraciones al orden público, faltas de respeto a la autoridad e infracciones de la normativa de funcionamiento de los 'Bous al carrer', y también un total de 3 detenciones más por presuntos casos de violencia de género, resistencia y atentado contra agentes de la autoridad y robo con fuerza en domicilio.