Un momento de la visita. LP

Comienzan las obras para mejorar la carretera CV-3641

El alcalde Ximo Segarra y la vicepresidenta de la Diputación, Reme Mazzolari han visitado las obras de mejora del pavimento, el drenaje y la señalización en un tramo viario de un 1,5 kilómetros

M. G.

Benaguasil

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:23

Comenta

La vicepresidenta segunda de la Diputación de Valencia, Reme Mazzolari, ha visitado en la mañana de este jueves junto al alcalde Ximo Segarra y varios concejales del equipo de gobierno y técnicos, las obras de mejora de la carretera CV-3641, en el tramo comprendido entre el enlace con la CV-50 y la intersección ubicada en la calle Pedralba.

El proyecto, financiado por la Diputación de Valencia, contempla un conjunto de actuaciones dirigidas a reforzar el firme, el drenaje, la señalización y la intersección de acceso al municipio, con el objetivo de incrementar la seguridad vial y la fluidez del tráfico en esta vía de conexión.

Durante la visita, la vicepresidenta ha señalado que «estas obras responden al compromiso de la institución provincial por mejorar las infraestructuras locales. La actuación que estamos visitando hoy supone una inversión cercana a los 440.000 euros, y permitirá renovar y mejorar 1,5 kilómetros de carretera que incrementarán notablemente la seguridad vial y la intercomunicación entre municipios».

Por su parte, el alcalde ha agradecido a la Diputación la «ayuda brindada para poder llevar a cabo esta importante actuación que mejora uno de los accesos principales al municipio desde Llíria y Vilamarxant, con un nuevo firme, cunetas mejores y, sobre todo, mayor seguridad para todos los conductores y vecinos que utilizan a diario esta vía».

