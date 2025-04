Ciudadanos Vilamarxant califica la denuncia ante Fiscalía de «maniobra política sin fundamentos del PP para evitar el relevo en la Alcaldía» Asegura que están en una situación de «indefensión total» al no tener «información oficial» sobre los hechos investigados

Manuel García Vilamarxant Martes, 8 de abril 2025, 12:02 | Actualizado 12:15h.

El grupo municipal de Ciudadanos Vilamarxant ha calificado la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía de «maniobra política perfectamente orquestada, con acusaciones sin fundamento y sin pruebas, por parte del PP para impedir el relevo en la Alcaldía», previsto en el pacto de gobierno firmado al inicio de la legislatura.

Cs Vilamarxant ha afirmado que, a día de hoy, «seguimos sin tener noticia de esa investigación judicial y sin saber de qué se nos acusa» y ha lamentado la situación de «indefensión total en la que nos encontramos al no haber recibido información oficial sobre los hechos investigados. No hemos cometido ningún delito. Tenemos la conciencia tranquila. Esto es parte de un plan preestablecido para que el PP se aferre al poder a cualquier precio».

Los cinco concejales de Ciudadanos Vilamarxant, el portavoz Xavier Jorge y los ediles Gabriel Castellano, Víctor Sanchis, Stefania Burlacu y Teresa González, han recordado que «lo único cierto a día de hoy es que el actual alcalde ha incumplido su palabra y el acuerdo firmado, lo que ha generado una crisis institucional que deja al municipio sin socios de gobierno y sin capacidad para sacar adelante los presupuestos. Vilamarxant no se merece un alcalde que no cumple los pactos y que antepone su ambición personal al bienestar del pueblo».

Para los ediles de Ciudadanos, «es muy revelador que a menos de 90 días para el cambio de alcaldía acordado, pactado y firmado se monte este circo de manual, con acusaciones sin fundamento y sin pruebas, en un intento desesperado por evitar el traspaso del gobierno municipal».

Además, los cinco ediles de Ciudadanos Vilarmarxant han recordado y han reafirmado la unidad del grupo municipal de Ciudadanos y han explicado «sentirse arropados por la dirección nacional y autonómica de Cs» y por los vecinos «que nos ha mostrado su apoyo en distintos actos públicos. Nadie se cree que hayamos cometido ningún delito, nuestra trayectoria nos avala». Buena prueba de ello, según han recordado desde la formación naranja, es que desde el inicio de la crisis, el número de afiliados a la agrupación local ha aumentado notablemente.

En este sentido, los cinco ediles de Cs Vilamarxant han lamentado «que, en lugar de centrarse en solucionar los problemas reales del municipio y actuar frente a los efectos de la DANA, el PP esté más preocupado por mantenerse en el poder a toda costa. Vilamarxant necesita estabilidad y responsabilidad, no artimañas políticas».

Por todo ello Cs Vilamarxant ha asegurado que ya está trabajando en otras opciones para desbancar a los populares de la alcaldía «por su falta de palabra, por incumplir un pacto que hemos cumplido a rajatabla desde Cs y por considerar que Vilamarxant no se merece un alcalde que no tiene palabra, que no cumple con los pactos y acuerdos, y que está dispuesto a todo con tal de mantenerse en el poder».