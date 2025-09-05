El CEIP La Sabina de San Antonio de Benagéber comenzará el curso sin la cubierta en el patio

La alcaldesa y concejala de Educación de San Antonio de Benagéber, Eva María Tejedor Marí, ha visitado los colegios CEIP 8 de Abril y CEIP ... La Sabina con motivo de la puesta a punto de las instalaciones para el inicio del curso escolar, que dará comienzo el próximo lunes 8 de septiembre.

Pese a las mejoras realizadas, desde el consistorio se insiste en la necesidad urgente de que la Conselleria de Educación atienda la reivindicación de instalar una cubierta en el patio del CEIP La Sabina, una infraestructura muy demandada por las familias y el propio centro, y que resulta esencial para garantizar condiciones adecuadas frente al sol y la lluvia. El Ayuntamiento continúa reclamando esta actuación de manera firme, recordando que es competencia exclusiva de la administración autonómica al tratarse de una nueva dotación.

En el CEIP 8 de Abril, según han explicado fuentes municipales, se han llevado a cabo diferentes trabajos de mantenimiento y reparación tanto en aulas de Infantil y Primaria como en espacios comunes. Entre las actuaciones realizadas se incluyen mejoras en carpintería, electricidad y fontanería, así como la reparación de toldos, radiadores y pequeños desperfectos en baños y pasillos. Con estos trabajos se garantiza que el centro esté en condiciones óptimas para recibir al alumnado tras el verano.

Por su parte, en el CEIP La Sabina también se han acometido tareas de mejora y reparaciones generales, desde la puesta a punto de puertas, baños y sistemas eléctricos, hasta la limpieza en profundidad de las instalaciones.

Destaca especialmente la construcción de un muro de cerramiento en la zona del patio de este centro, que pone fin a una situación de riesgo que se venía produciendo desde la construcción del colegio y que preocupaba a la comunidad educativa.

Todas estas actuaciones han sido ejecutadas por el Ayuntamiento a petición de los equipos directivos y las familias, con financiación municipal, atendiendo así las demandas de los alumnos y alumnas del municipio. Estas mejoras se suman a las ya realizadas durante el pasado curso en ambos centros, entre las que se incluyó el pintado de diferentes aulas y la reposición de equipamientos, lo que ha permitido ir renovando progresivamente las instalaciones.

La alcaldesa, Eva María Tejedor Marí, ha destacado tras la visita que «la seguridad y el bienestar de los alumnos son nuestra prioridad, y por eso hemos atendido las peticiones de la comunidad educativa con estas actuaciones. Seguiremos trabajando en coordinación con los centros y reclamando a Conselleria aquellas mejoras que son de su competencia, porque todos compartimos el objetivo de ofrecer a nuestros niños y niñas los mejores espacios para aprender y crecer».