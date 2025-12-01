Canet d'en Berenguer concluye la renovación del polideportivo Sanchis Guarner con la recepción de la pista cubierta Un acto da por concluidas las obras de la instalación, que ha tendido un coste de más de 900.000 euros

M. G. Canet d'en Berenguer Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:32 Comenta Compartir

La pista cubierta del polideportivo Sanchis Guarner de Canet d'en Berenguer es ya una realidad que forma parte de las instalaciones del pueblo. El pasado viernes 28, sobre las 12 horas, tuvo el acto de recepción de la obra, cuyo coste ha sido de 963.000 euros, y que comenzó el pasado junio. Al acto acudió todo el equipo de gobierno y los responsables de los trabajos, que se llevado a cabo en el tiempo previsto.

Según explicó el alcalde de la localidad, Pere Antoni, «estamos muy satisfechos porque, con esta pista cubierta concluye la remodelación del polideportivo Sanchis Guarner, que ha sido uno de nuestros proyectos más ambiciosos esta temporada. Una vez más, cumplimos nuestro compromiso de hacer de Canet un Canet mejor».

La intervención consiste en cubrir la actual pista deportiva para poder practicar de manera adecuada deporte bajo techo (fútbol, baloncesto…) y con capacidad para 150 personas sentadas. Además, se instalarán placas fotovoltaicas que generarán 100 kW. «De este modo, contribuiremos a mejorar el medio ambiente mediante el uso de energías limpias», apuntó el alcalde de la localidad, Pere Antoni. «Además», añadió, «este proyecto sirve para concluir la transformación de lo que era un centro cultural en un espacio multideportivo. Esta intervención, por último, contempla la posibilidad de una futura ampliación que permita cubrir más espacios o añadir nuevos servicios».

Con esta nueva actuación, el Sanchis Guarner culmina su transformación, un proyecto que comenzó el año pasado y cuya primera fase costó 434.000 euros, de los que 200.000 fueron aportados por una subvención de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, y el resto por el consistorio.

La intervención, además de eliminar los desniveles y las barreras arquitectónicas de la primera planta, transformó la infraestructura existente en una gran zona diáfana de 220 metros cuadrados, distribuida en tres salas: una de gran tamaño, de 560 metros cuadrados, donde se practicarán los deportes que requieren de mayor superficie; otra de 65 metros cuadrados destinada al gimnasio; y otra de 58 metros cuadrados para el desarrollo de 'actividades terrestres' (pilates, yoga, cubbà, gimnasia cognitiva...).

Además, el pasado junio entró en funcionamiento el nuevo skate park, una superficie de 500 metros cuadrados, diseñado por el arquitecto Daniel Yabar. La dotación se caracteriza por el uso del gris, el negro y el verde como colores identificativos que, junto con los dibujos de las superficies, le confieren un toque estético muy característico. El proyecto de renovación del Sanchis Guarner contempla, además, aseos, vestuarios y un baño no binario. Respecto a la planta de arriba, se habilitará una sala de reuniones y tres despachos para la atención al público y cometidos administrativos.

El municipio situado en la comarca del Camp de Morvedre también está llevando a cabo otros proyectos con la financiación de la Diputació de València. Así, el ayuntamiento ha realizado cambios en el alumbrado público «con el objetivo de incrementar la eficiencia energética y reducir la huella de carbono», según manifiesta el alcalde. También se están ejecutando obras para la readaptación y mejora de parques y jardines, con el fin de que se incluyan en ellos zonas de juegos infantiles, además de otras actuaciones complementarias.

La Diputación, asignó a Canet d'en Berenguer 1.716.000 euros del Pla Obert (que ha servido para financiar la obra), 478.000 euros más que en los planes de inversiones de la pasada legislatura. A esto hay que sumar otros 240.000 euros de la primera entrega de este año de la Diputación al Fondo de Cooperación, en el que participa junto a la Generalitat.