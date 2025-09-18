Bétera, Serra y Náquera siguen acercando la Unión Europea a sus jóvenes con la segunda jornada del proyecto REJUV-UE Serra acoge la segunda sesión de este programa europeo en el que participan un total de 146 jóvenes de los tres municipios

Los jóvenes de Bétera, Serra y Náquera continúan formándose en materia europea gracias al programa REJUV-UE que pretende hacerlos actores activos en Europa mostrando todas las oportunidades que ofrece.

«Con esta segunda jornada, nuestros jóvenes afianzan sus conocimientos sobre Europa. Queremos jóvenes formados, con capacidad crítica, que conozcan la multitud de iniciativas que tiene la UE y que exploren las posibilidades que les ofrece. Con programas como REJUV-UE acercamos Europa a nuestra población juvenil además de afianzar lazos con los jóvenes de Serra y Náquera. Los tres Ayuntamientos estamos comprometidos con ellos y su futuro», ha explicado Elia Verdevío, alcaldesa de Bétera.

Bajo el título «Oportunidades en la Unión Europea», Serra ha acogido la segunda jornada de REJUV-UE con unos ponentes de excepción que han dotado a los participantes de mayores conocimientos en materia europea.

«Hoy es día de agradecer a todos los ponentes que han participado en estas dos primeras jornadas para que nuestros jóvenes se empapen de qué es Europa y las posibilidades que les ofrece tanto a nivel académico, como profesional y personal», ha señalado el concejal de Fondos Europeos de Bétera, Manuel Pérez.

En esta segunda sesión, los 146 jóvenes participantes han podido escuchar ponencias como la de la Coordinadora de la Delegación de la Comunidad Valenciana, Leticia Casañ, quien desde Bruselas ha puesto de manifiesto la importancia de la Delegación de la CV a favor de los intereses de todos los valencianos y valencianas en Europa.

También ha vuelto a participar, Juan Medina como European Climate Pact Ambassador en España, quien ha seguido instruyendo a los jóvenes en la importancia de seguir contribuyendo a construir un futuro más verde y sostenible para la UE.

Al igual que la pasada semana en Náquera, una de las ponencias que más atención ha suscitado ha sido la experiencia de otro joven que ya ha participado en ediciones anteriores en este programa europeo. «Que un joven cuente su experiencia aporta cercanía a los participantes. Escuchar de primera mano a otro igual suscita un mayor interés a los jóvenes participantes y les anima a seguir formándose en materia europea para alcanzar una plaza en el viaje a las Instituciones Europeas», ha manifestado la concejal de Juventud de Bétera, María Salavert.

En esta jornada, además, ha participado Lola Bordas, Presidenta de Asociaciones Fundadoras y directora de Emprendimiento femenino Sembrando Iniciativa quien impulsa iniciativas que fomentan el emprendimiento y la igualdad de oportunidades con especial atención al papel de los jóvenes en el marco de la UE.

Esta segunda jornada la ha abierto con una bienvenida institucional el concejal de Juventud del Ayuntamiento de Serra, Borja Martínez quien también ha sido el encargado de cerrar el acto destacando «la apuesta de los tres Ayuntamientos por los jóvenes, la relevancia de construir Europa desde el ámbito local y la importancia de determinar un futuro compartido en el marco de la Unión Europea».

Estas dos primeras sesiones se han centrado en preparar a los 146 jóvenes para participar en la tercera jornada donde tendrán que demostrar todo lo aprendido en una dinámica de juego con preguntas que determinará quiénes son los 30 jóvenes que acuden a Bruselas, atendiendo a las mejores puntuaciones.

Esta tercera jornada tendrá lugar en Bétera el próximo 7 de octubre y será la fase definitiva para optar a la plaza al viaje a las Instituciones Europeas que se realizará antes de que finalice el año.