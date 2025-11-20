Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un momento de la presentación del proyecto. LP

Bétera presenta el proyecto para su futura Tourist Info en la Masía del 'Suisso'

La iniciativa forma parte de la estrategia municipal para potenciar el turismo sostenible y de proximidad, así como para poner en valor el patrimonio local

Manuel García

Bétera

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:18

Comenta

Bétera ha presentado el proyecto para su futura oficina Tourist Info en la Masía del 'Suisso', un conjunto arquitectónico declarado Bien de Relevancia Local (BRL) y situado en la Alameda Escultor Ramón Inglés, una de las principales arterias comerciales y escenario de múltiples actividades de interés en el municipio del Camp de Túria.

La alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío, y la concejal de Turismo, María Benimeli, han ejercido de anfitrionas en la presentación del proyecto, celebrada en los jardines de la propia Masía y que ha contado con la presencia de empresas del sector turístico, sociedad civil, tejido asociativo, miembros de la Corporación municipal, alcaldes y concejales de Turismo de municipios vecinos.

Un acto al que no ha querido faltar la familia Valsangiacomo, propietarios históricos de la Masía, que han expresado su emoción y agradecimiento por dar una «nueva vida» a la finca. Durante la presentación también ha intervenido Enrique Romero, arquitecto redactor del proyecto de la futura Oficina de Turismo.

El proyecto de esta Oficina de Turismo, redactado por AECOestudio Partners S.L., plantea la recuperación completa del antiguo edificio de los caseros de la Masía del 'Suisso' con respeto a la estructura original y adaptándola a las necesidades de una Tourist Info moderna y accesible, con dos plantas y una superficie aproximada de 120 metros cuadrados útiles.

«No es solo una oficina, abrimos una puerta que invita a entrar en nuestra historia, a sentir nuestra tierra y a descubrir todo lo que convierte a Bétera en un lugar que no solamente se visita, sino que se vive», ha destacado Benimeli, quien también ha apuntado que la Tourist Info será «el primer latido que perciban quienes se acerquen a conocernos».

El plan de actuación en la Masía del 'Suisso' ha sido concebido bajo criterios de eficiencia energética, sostenibilidad y respeto por el entorno patrimonial de un Bien de Relevancia Local. En esta línea, se recuperarán elementos originales de valor arquitectónico integrados en un diseño moderno, sostenible y con un acceso sin barreras desde la Alameda Escultor Ramón Inglés.

En este sentido, Verdevío ha asegurado que la Tourist Info permitirá a Bétera «coordinar y continuar avanzando hacia el objetivo de convertir las Fiestas de Les Alfàbegues en Interés Turístico Nacional». «El proyecto reforzará el papel de todas las asociaciones, empresas y entidades, ellas son el mejor altavoz de lo que Bétera quiere mostrar al mundo», ha resaltado la alcaldesa.

El presupuesto total del proyecto de la Oficina de Turismo asciende a 440.332,29 euros (IVA incluido), y la iniciativa ha sido presentada a la convocatoria de subvenciones de la Conselleria de Innovación, Turismo y Comercio de la Generalitat Valenciana, en el marco de la actuación de cohesión entre destinos de la Comunitat Valenciana e integrada en el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística de la Comunitat Valenciana, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.

Con la Tourist Info, Bétera podrá ofrecer una atención personalizada, tanto a visitantes como a vecinos, en torno a la información de los recursos turísticos, culturales y patrimoniales con los que cuenta el municipio y la comarca del Camp de Túria. Al tiempo que ofrecerá un espacio para exposiciones temporales, presentaciones, co-working y talleres para dar soporte a actividades de promoción y de dinamización de Bétera como destino turístico.

