Bétera premia a su comercio e industria con los «Guardons Torre Bofilla» En esta cuarta edición se ha reconocido el papel del tejido empresarial y comercial a nivel local subrayando su excelencia y trayectoria

Bétera ha celebrado su gala anual de Galardones Torre Bofilla, que reconoce el talento, la constancia y la ilusión de quienes, con su trabajo diario, dan vida a Bétera a través de sus comercios y empresas. Una cita, ya consolidada en el municipio, que reconoce y pone en valor, la dedicación, el esfuerzo y la excelencia del sector empresarial y comercial.

El salón de actos de la Fundación Laboral de la Construcción ha acogido esta cuarta edición que ha contado con la presencia de la Alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío, la concejal de Comercio e Industria, María Salavert así como numerosos invitados entre los que han destacado el Presidente de la Fundación Laboral de la Construcción, Francisco Zamora, el Presidente de la Asociación de Comerciantes de Bétera, José Vicente Navarro, el Presidente de AEMON asociación empresarial, Jose Miguel Belda, la Presidenta de FEPEVAL, Patricia Muñoz y miembros de la directiva de Unión Gremial.

Sectores empresariales y comerciales ampliamente representados a los que ha querido agradecer su presencia la concejal de Comercio e Industria quien ha tomado la palabra en primer lugar destacando «los grandes retos a los que nos enfrentamos en ambos sectores y la importancia de estar unidos para abordarlos porque, sin duda, el papel fundamental que tiene el tejido comercial y empresarial en la economía local, generando riqueza y puestos de trabajo en Bétera es motivo para que trabajemos todos juntos en la misma dirección».

En total el Consistorio ha repartido 9 reconocimientos, 4 dirigidos a empresas y 4 a comercios locales así como un galardón extraordinario.

Unos premios que la alcaldesa ha catalogado como «un símbolo de gratitud que os tiene Bétera porque nuestro tejido comercial y empresarial sois, sin duda, uno de los grandes motores de nuestra economía y desde la administración pública queremos poner de manifiesto, una vez más, nuestra voluntad firme con quienes hacéis posible el crecimiento económico y social de Bétera».

Además Elia Verdevío ha querido manifestar «la importancia de seguir trabajando codo con codo con la ACB y AEMON Asociación Empresarial en busca de la mayor prosperidad para Bétera» y ha dado la enhorabuena a todos los premiados «vuestros logros constituyen un espejo en el que otros pueden mirarse con admiración, y vuestra calidad humana nos inspira y nos llena de orgullo a todos y todas».

Galardones al comercio

En total se ha premiado a cuatro comercios locales en las diferentes categorías:

• Horno Llistó, premio a la trayectoria comercial, formáis parte de la historia viva de Bétera, generaciones de esfuerzo y saber hacer, que siguen llenando de aroma y tradición las calles y endulzando las fiestas y reuniones familiares.

• Merxe's, galardonada por su apuesta innovadora y digital, demuestra que el comercio local también puede ser moderno, activo en redes y ejemplo de adaptación a los nuevos tiempos, además con su trabajo y dedicación, nos ayuda a sentirnos bien y lucir en nuestros eventos y encuentros familiares.

• Valcan, reconocida por su calidad y excelencia comercial, representa la profesionalidad, la atención cuidada y el compromiso con cada cliente que le han convertido en un referente en el sector.

• Farmacia Daries, premiada como comercio responsable, representa la importancia de cuidar de la salud y el bienestar de los vecinos y vecinas. Con su trato cercano, su profesionalidad y compromiso social, es un ejemplo de servicio público desde el ámbito privado.

Un bloque de premios que ha sido cerrado con unas palabras a cargo del presidente de la Asociación de Comerciantes de Bétera.

Reconocimientos a la empresa

En este bloque se han otorgado cuatro galardones a empresas locales en diferentes categorías:

• Sal Domingo. Riera, S.L., galardonada por su trayectoria empresarial, es una empresa familiar con casi un siglo de historia dedicada a la comercialización de sal, azúcar y transporte de mercancías. Hoy, bajo la dirección de su cuarta generación, sigue siendo un ejemplo de constancia, capacidad de adaptación y calidad en la relación con los clientes.

• Iser Smart Energy, S.L., premiada por su innovación y digitalización, encarna el futuro energético de nuestro municipio, apostando por energías limpias, la eficiencia y la sostenibilidad. Su trabajo contribuye a construir un modelo de desarrollo más responsable y comprometido con el medio ambiente.

• Espai Lliure Maquinaria, S.L., especialista en reparación de maquinaria agrícola, agrícola y de ocasión, reconocida por su calidad y excelencia empresarial, simboliza el valor del trabajo bien hecho, la atención personalizada y la mejora continua.

• Autocares Ramón, S.L., distinguida por su responsabilidad social y empresarial, es un ejemplo de compromiso con las personas, de servicio responsable y de cercanía en el trato con sus pasajeros, siempre acompañando a Bétera en cada trayecto.

José Miguel Belda, Presidente de AEMON ha sido el encargado de cerrar el bloque de premios a empresas.

En esta edición el premio extraordinario ha recaído en la Carnicería Boví, reconociendo una trayectoria ejemplar, donde la calidad, la confianza y el trato familiar han hecho de este comercio un verdadero referente en Bétera y un ejemplo de cercanía y tradición.

Con estos galardones, Bétera continúa apostando por su tejido comercial y empresarial que contribuyen a hacer posible el crecimiento económico y social en el municipio.

