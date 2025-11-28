Bétera lanza una línea de subvenciones para deportistas de élite Podrán acogerse deportistas reconocidos tanto por el Consejo Superior de Deportes como por la Generalitat Valenciana

El Ayuntamiento de Bétera ha lanzado la línea de subvenciones 'Impulsem Esport' destinadas al fomento del deporte y dirigidas a deportistas de élite, alta competición y de alto nivel residentes en el municipio. Con estas ayudas, el consistorio quiere ayudarles a afrontar los gastos derivados de la formación, la preparación y la competición a sus modalidades deportivas.

Bétera es un municipio con cada vez mayor tejido deportivo, con más de 20 clubes federados en diferentes disciplinas y con una presencia más que notable en la élite nacional e internacional de deportes como el triatlón, el motociclismo, la natación, el fit kid, la gimnasia rítmica o las artes marciales.

Por ello, la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Bétera ha creado 'Impulsem Esport', una línea de subvenciones en régimen de concurrencia para aquellos deportistas empadronados en el municipio, al menos en los dos años anteriores a esta convocatoria, y que estén en posesión de licencia federativa del ejercicio 2025 o de la temporada 2024/2025, o dispongan de un certificado acreditativo correspondiente de su modalidad deportiva expedido por la Federación oportuna.

Elia Verdevío, Alcaldesa de Bétera y concejal de Deportes, ha asegurado que esta línea de subvenciones «demuestra que en Bétera creemos en el deporte y en nuestros deportistas, porque sus medallas y éxitos son nuestras alegrías». «Ellos y ellas son el motor de nuestro deporte, por eso con 'Impulsem Esport' queremos impulsarles a seguir dando lo mejor de sí mismos cada día, en cada entrenamiento, en cada partido», ha subrayado.

Podrán solicitar esta subvención las personas acreditadas por el Consejo Superior de Deportes (CSD) como deportistas de alto nivel, o las reconocidas por la Generalitat Valenciana como deportistas de élite promoción y alta competición.

Hasta el próximo martes 16 de diciembre, todas las personas interesadas podrán presentar su solicitud para 'Impulsem Esport' de forma presencial a través del Registro de Entrada del Ayuntamiento, en horario de 09:00 a 14:00 horas de lunes a viernes y también de 17:00 a 19:30 horas los miércoles, o vía telemática a través de la Sede Electrónica.

En la solicitud deberán aportar el DNI del solicitante, y del representante legal en caso de que sea menor de edad, así como de los demás miembros de la unidad de convivencia mayores de 16 años y el libro de familia. También deberán incorporar la licencia federativa del ejercicio, de la temporada 2024-2025 o dispongan de un certificado acreditativo correspondiente de su modalidad deportiva expedido por la Federación oportuna.

Además, los solicitantes deberán presentar la publicación en el boletín oficial correspondiente, bien BOE o DOGV, que acredite ostentar la condición de deportista de élite, alto nivel o alto rendimiento, junto a una declaración responsable y los anexos adjuntos a esta noticia.