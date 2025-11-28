Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza de Catarroja invita a Pradas y Vilaplana a declarar otra vez
Elia Verdevío, alcaldesa de Bétera. LP

Bétera lanza una línea de subvenciones para deportistas de élite

Podrán acogerse deportistas reconocidos tanto por el Consejo Superior de Deportes como por la Generalitat Valenciana

M. G.

Bétera

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:30

Comenta

El Ayuntamiento de Bétera ha lanzado la línea de subvenciones 'Impulsem Esport' destinadas al fomento del deporte y dirigidas a deportistas de élite, alta competición y de alto nivel residentes en el municipio. Con estas ayudas, el consistorio quiere ayudarles a afrontar los gastos derivados de la formación, la preparación y la competición a sus modalidades deportivas.

Bétera es un municipio con cada vez mayor tejido deportivo, con más de 20 clubes federados en diferentes disciplinas y con una presencia más que notable en la élite nacional e internacional de deportes como el triatlón, el motociclismo, la natación, el fit kid, la gimnasia rítmica o las artes marciales.

Por ello, la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Bétera ha creado 'Impulsem Esport', una línea de subvenciones en régimen de concurrencia para aquellos deportistas empadronados en el municipio, al menos en los dos años anteriores a esta convocatoria, y que estén en posesión de licencia federativa del ejercicio 2025 o de la temporada 2024/2025, o dispongan de un certificado acreditativo correspondiente de su modalidad deportiva expedido por la Federación oportuna.

Elia Verdevío, Alcaldesa de Bétera y concejal de Deportes, ha asegurado que esta línea de subvenciones «demuestra que en Bétera creemos en el deporte y en nuestros deportistas, porque sus medallas y éxitos son nuestras alegrías». «Ellos y ellas son el motor de nuestro deporte, por eso con 'Impulsem Esport' queremos impulsarles a seguir dando lo mejor de sí mismos cada día, en cada entrenamiento, en cada partido», ha subrayado.

Podrán solicitar esta subvención las personas acreditadas por el Consejo Superior de Deportes (CSD) como deportistas de alto nivel, o las reconocidas por la Generalitat Valenciana como deportistas de élite promoción y alta competición.

Hasta el próximo martes 16 de diciembre, todas las personas interesadas podrán presentar su solicitud para 'Impulsem Esport' de forma presencial a través del Registro de Entrada del Ayuntamiento, en horario de 09:00 a 14:00 horas de lunes a viernes y también de 17:00 a 19:30 horas los miércoles, o vía telemática a través de la Sede Electrónica.

En la solicitud deberán aportar el DNI del solicitante, y del representante legal en caso de que sea menor de edad, así como de los demás miembros de la unidad de convivencia mayores de 16 años y el libro de familia. También deberán incorporar la licencia federativa del ejercicio, de la temporada 2024-2025 o dispongan de un certificado acreditativo correspondiente de su modalidad deportiva expedido por la Federación oportuna.

Además, los solicitantes deberán presentar la publicación en el boletín oficial correspondiente, bien BOE o DOGV, que acredite ostentar la condición de deportista de élite, alto nivel o alto rendimiento, junto a una declaración responsable y los anexos adjuntos a esta noticia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer de 32 de años en un accidente de tráfico en Cullera
  2. 2 Una mujer de 42 años, herida al ser atropellada por un autobús de la EMT en Valencia
  3. 3 Pradas estalla contra Mazón: «Le dije que me estaba culpabilizando cuando yo sí estaba donde tenía que estar»
  4. 4 Valencia se congela: el municipio que ha dormido a -9,8 grados este jueves
  5. 5 Un conductor ebrio provoca un accidente con cinco heridos en Valencia al chocar contra un autobús de la EMT
  6. 6

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  7. 7

    La Policía registra el domicilio del anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  8. 8

    El Circ de Nadal devolverá las entradas a 4.500 espectadores al no poder inaugurar las funciones este viernes en Valencia
  9. 9

    Consum celebra su 50 aniversario: de 600 clientes a 5 millones
  10. 10 Carlos Lozano habla de su nueva vida como pastor: «Vivo en la naturaleza absoluta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Bétera lanza una línea de subvenciones para deportistas de élite

Bétera lanza una línea de subvenciones para deportistas de élite