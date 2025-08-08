Bétera entrega 37 alfàbegues a municipios afectados por la dana en una campaña solidaria La Alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío, y el concejal de Fiestas, Manuel Pérez, participan en el reparto junto a las autoridades locales de Carlet, Torrent, Picanya, Paiporta, Massanassa, Alfafar, Sedaví, Horno de Alcedo y Catarroja.

La Alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío, y el concejal de Fiestas, Manuel Pérez junto al alcalde de Sedaví, Josep Cabanes.

El Ayuntamiento de Bétera ha dado un paso solidario con los municipios más castigados por la DANA mediante su campaña «La força d'un gran poble: pobles germans». Un total de 37 alfàbegues han sido entregadas en diferentes localidades, como símbolo de apoyo y unidad ante las consecuencias del desastre natural.

Las entregas se han llevado a cabo hoy en Carlet, Torrent, Picanya, Paiporta, Massanassa, Alfafar, Sedaví, Horno de Alcedo y Catarroja, con la participación activa de la Alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío, y el concejal de Fiestas, Manuel Pérez. Ambos han estado acompañados por autoridades locales de los municipios receptores, quienes han agradecido el gesto de colaboración.

A través de esta acción, Bétera reafirma su compromiso con la solidaridad y el hermanamiento entre pueblos en momentos de necesidad. Las imágenes y vídeos de estas entregas muestran el espíritu de cooperación y la esperanza que se generan cuando los municipios se unen para superar las adversidades.

Este acto simboliza no solo la recuperación material de las comunidades afectadas, sino también el apoyo emocional que, en estos momentos difíciles, es fundamental para restaurar el ánimo y fortalecer los lazos entre las poblaciones vecinas.