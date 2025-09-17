Bétera comienza a trabajar en el proyecto europeo Soiltribes para concienciar en materia ambiental y proteger el suelo El Consistorio ha mantenido una reunión telemática con el resto de socios para ultimar la primera jornada del proyecto que se llevará a cabo la próxima semana en Scafati (Italia)

Manuel García Bétera Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:25

SoilTribes es un proyecto europeo financiado por el programa Horizonte Europa, dentro de la Misión «Un pacto por el suelo» de la Comisión Europea. Su objetivo principal es aumentar la alfabetización social sobre el suelo y generar una mayor conexión emocional, cultural y práctica entre la ciudadanía y este recurso natural esencial.

En ese contexto, el Ayuntamiento de Bétera se ha unido como socio español a este proyecto, en el que participan 25 entidades de 11 países de Europa, y ya trabaja desde su área de Fondos Europeos para poner en marcha este proyecto que se extenderá hasta 2026 y tiene un presupuesto de 6 millones de euros.

La alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío y el concejal de Fondos Europeos, Manuel Pérez, junto a los técnicos del Ayuntamiento han participado en una reunión telemática que ha puesto sobre la mesa las líneas de actuación del proyecto.

«Nuestras raíces, fuertemente vinculadas al suelo y la tierra, nos han llevado a participar como socios en este proyecto tan especial que, entre otros objetivos, pretende revertir la degradación del suelo en Europa», ha señalado Verdevío y ha continuado, «desde Bétera queremos contribuir a la sostenibilidad territorial y trabajar para que nuestra ciudadanía sea consciente del valor de nuestro suelo como medio natural».

También durante la reunión se ha abordado el próximo encuentro que tendrán los socios del proyecto y que se llevará a cabo del 22 al 24 de septiembre en la localidad italiana de Scafati y en el que participará una delegación beterense.

Además, tal y como se ha informado en esta reunión, durante el mes de octubre, en concreto los días 1, 2 y 3, tendrá lugar un nuevo encuentro en Michalowice (Polonia). Otro espacio de trabajo para poner en común las líneas de actuación del proyecto que se basan en la puesta en marcha de una «Tribu de suelo local» en cada territorio, el diseño y ejecución de un plan de actividades culturales y de sensibilización, la participación activa en la Comunidad de Práctica europea, la difusión y visibilización del proyecto en el ámbito municipal y la integración de los resultados del proyecto en las políticas municipales.

Asimismo, se prevé que en los próximos meses las delegaciones de los países socios acudan a Bétera, quien acogerá también una sesión de trabajo con ponencias y expertos en la materia que pondrán en valor que el suelo no solo es un recurso físico esencial para la vida (alimento, biodiversidad, clima), sino también un componente profundamente simbólico, cultural y emocional en la vida de las personas y las comunidades.

En ese sentido, el concejal de Fondos Europeos, Manuel Pérez, ha afirmado que «con proyectos como este en el que participamos como socios españoles en este consorcio europeo del suelo nos posicionamos como referente en España dentro de la Misión Europea del Suelo, visibilizando nuestro compromiso y promoviendo una ciudadanía más consciente, implicada y conectada con su entorno natural».